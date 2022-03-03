Тулячка насмерть забила знакомую табуретом

В Туле 34-летняя местная жительница обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей, сообщает пресс-служба СУ СКР по Тульской области.

По версии следствия, 4 декабря 2021 года обвиняемая распивала алкоголь в компании знакомой. Женщины поссорились и злоумышленница не менее 7 раз ударила оппонентку табуретом по голове и туловищу. От полученных повреждений та скончалась на месте происшествия.

Уголовное дело в отношении обвиняемой направлено в суд для рассмотрения по существу, уточнили в областной прокуратуре.