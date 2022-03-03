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Тулячка насмерть забила знакомую табуретом

Тулячка насмерть забила знакомую табуретом

В момент совершения преступления женщина была пьяна.

В Туле 34-летняя местная жительница обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей, сообщает пресс-служба СУ СКР по Тульской области.
 
По версии следствия, 4 декабря 2021 года обвиняемая распивала алкоголь в компании знакомой. Женщины поссорились и злоумышленница не менее 7 раз ударила оппонентку табуретом по голове и туловищу. От полученных повреждений та скончалась на месте происшествия.
 
Уголовное дело в отношении обвиняемой направлено в суд для рассмотрения по существу, уточнили в областной прокуратуре.
 
Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 16:28 +6
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