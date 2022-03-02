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На ул. Луначарского водители автобусов снова устроили незаконную стоянку
Фото читателя.

На ул. Луначарского водители автобусов снова устроили незаконную стоянку

Троллейбусы не могут подъехать к остановке и высаживают пассажиров посреди дороги.

После публикации Myslo водители автобусов маршрутов № 161 и № 162 перестали устраивать незаконную стоянку на ул. Луначарского по направлению к ул. Курковой. Но это продлилось недолго.

Напомним, из-за припаркованных автобусов троллейбусы не могут подъехать к остановке. Из-за этого пассажиров высаживают прямо посреди дороги.

- Я уже не знаю, куда жаловаться. Водители почему-то не хотят отстаиваться на специальной площадке в Оружейном переулке, а стоят вдоль дороги, — говорит один из водителей троллейбуса.

Myslo просит компетентные органы обратить внимание на этот факт.

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