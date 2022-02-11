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Водители автобусов устроили стоянку на ул. Луначарского: троллейбусы не могут подъехать к остановке
Фото читателя.

Водители автобусов устроили стоянку на ул. Луначарского: троллейбусы не могут подъехать к остановке

Пассажиров приходится высаживать посреди дороги.

В редакцию Myslo обратился водитель троллейбуса с жалобой на автобусы маршрутов № 161 и № 162.

— Водители устроили стоянку на ул. Луначарского по направлению к ул. Курковой. Стоят прямо от перекрестка с ул. Октябрьской. Троллейбусы не могут нормально повернуть. На этом участке они должны проходить накатом, останавливаться нельзя. Но нам приходится тормозить. А еще из-за скопления автобусов водители выезжают на встречку и перекрывают движение потоку, — рассказал мужчина.

По словам туляка, троллейбусы не могут подъехать к остановке и вынуждены высаживать пассажиров посреди дороги.

Ул. Луначарского у данных автобусов — конечная. Отстаиваться они должны на специализированной стоянке в Оружейном переулке. Но по каким-то причинам не делают этого.

Myslo передал обращение в администрацию Тулы. Нам ответили специалисты Центра организации дорожно-транспортной деятельности города:

— Данные автобусы нарушают схему движения маршрута в части движения в сторону населенных пунктов Большой Тулы и стоянки на ул. Луначарского. По данному факту направлено письмо в МУГАДН для контроля схемы движения и выдачи предписания и наказания.
Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:27 +5
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