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UCI приостановил действие международной лицензии велокоманд Marathon-Tula и «Возрождение»
Фото из архива Myslo.

UCI приостановил действие международной лицензии велокоманд Marathon-Tula и «Возрождение»

За спортсменами остается право участвовать в международных гонках в составах команд, зарегистрированных не под флагом России или Белоруссии.

UCI (международный союз велосипедистов) приостановил действие международной лицензии российских велокоманд, среди которых две тульские — Marathon-Tula и «Возрождение».

При этом UCI не исключает возможности участия некоторых гонщиков в международных стартах в нейтральном статусе. За россиянами остается право участвовать в международных гонках в составах команд, зарегистрированных не под флагом России или Белоруссии.

- Таким образом, Гульназ Хатунцева, Тамара Дронова и Диана Климова продолжат выступать на шоссе за Roland Cogeas Edelweiss, — говорится в сообщении пресс-службы команды Marathon-Tula.

Marathon-Tula продолжит выступление в гонках российского календаря как тульская региональная команда.

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