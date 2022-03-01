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В Туле от мусора и поросли расчистили свыше 2,5 км русел рек
Фото из архива MySlo

В Туле от мусора и поросли расчистили свыше 2,5 км русел рек

Работы проводятся силами городского Центра гражданской защиты и спасательных работ.

Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев поручил обеспечить своевременную подготовку города к безаварийному пропуску паводковых вод. Продолжается расчистка русла реки Воронки.

Спасатели убирают упавшие ветки, поросль, мусор чтобы обеспечить беспрепятственное прохождение талых вод. Места заторов и завалов на руслах рек и ручьев тульские спасатели начали выявлять еще в осенний период.

К расчистке приступили в январе. На данный момент расчищено 2560 метров русел р. Тулицы, Воронки, Тростянки, Щегловского ручья. Всего в паводковый период планируют очистить около 9 км русел, а за год – порядка 19 км.

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