Суд присяжных не признал в туляке криминального авторитета

В Туле суд присяжных оправдал 48-летнего Юрия Кушникова. Мужчина обвинялся в «занятии высшего положения в преступной иерархии» и «вымогательстве, совершенном группой лиц с применением насилия». Очередное заседание состоялось в Тульском областном суде 1 марта.

Вместе с Кушниковым на скамье подсудимых оказались пятеро его знакомых — 39-летний Владимир Чугункин, 45-летний Андрей Цуканов, 53-летний Владимир Паршук, 38-летний Интигам Мамедов и 31-летний Александр Царёв. Им вменялось «вымогательство, совершённое группой лиц».

По версии обвинения, статус «положенца» Кушникову, взявшему криминальную кличку «Рыло», был присвоен на сходке «воров в законе» не позднее 2005 года. Ранее судимый туляк следил за порядком в местах лишения свободы — держал «общак», разбирался в конфликтах заключённых, общался с другими «положенцами» и т. д. Существенным аргументом занятия Кушниковым высшего положения в преступной иерархии были его татуировки, которые, правда, как утверждал в суде сам Кушников, он набил еще в подростковом возрасте: смерть с косой, паутина, свастика, женщина с мечом, перстни с куполами, погоны и череп.

Также в деле фигурируют показания множества тайных свидетелей с цветастыми псевдонимами, вроде «Достоевского» и «Илона Маска». Большинство из них один голос утверждают, что-либо сидели в одной камере с Кушниковым, либо отбывали наказание в одной колонии. Впрочем, есть и те, кто говорит, что «Рыло» — обычный зек. А некоторые из свидетелей заявляли, что знают Кушникова с детства и делили одни нары, при этом указывая, что отбывали с ним срок в то время, когда Юрий находился на свободе.

Из материалов уголовного дела, показания свидетеля под псевдонимом «Леший":

— По прибытии Юрия Кушникова в СИЗО все мы встретили его выкриками: «К нам приехал наш старший брат Рыло! Поприветствуем нашего старшего брата Рыло!»

Это означает, что в СИЗО приехал человек, занимающий должность «вора в законе» или «положенца». В данном случае — смотрящего за зонами и лагерями.

Обвинение по статье 210.1 УК РФ в деле Кушникова появилось не сразу. Изначально мужчину арестовывали за вымогательство. В 2018 году, утверждает сторона обвинения, Кушников создал преступную группу — «с целью незаконного получения доходов и иных материальных выгод». В её состав якобы вошли те самые «Царёк», «Крытник», «Цукан», «Чугунок» и «Цыган». Первой и единственной целью преступной группы стал мелкий предприниматель 35-летний Вугар Шализаде.

Мужчина задолжал денег партнёру по бизнесу, и тот обратился за помощью к Кушникову. 5 января 2019 года Кушников и его подельники приехали в офис Шализаде, потребовали вернуть долг и заявили мужчине, что станут его «крышей» за какие-то 4 000 000 рублей. Тот согласился на условия, заявив, что платить будет частями, и в период с 23 февраля 2019 года по 26 ноября 2019 года передал злоумышленникам 326 800 рублей.

Отметим, что в уголовном деле предприниматель указан как ранее не знакомый для подозреваемых. При этом, по словам адвокатов, в ходе следствия и судебного процесса Шализаде не раз признавался, что знает всех арестованных и что он действительно был должен знакомому денег, которые, собственно, и возвращал. После вмешательства «Рыла», которого Шализаде называет не иначе как «дядя Юра».

Кушникова со знакомыми задержали в декабре 2019 года. Следствие по делу длилось более года. Практически год оно находилось в суде.

1 марта 2022 года вердиктом присяжных заседателей Кушников, Царёв, Паршук, Чугункин, Цуканов и Мамедов были признаны невиновными в инкриминируемых преступлениях и освобождены в зале суда.

Отметим, что по нашей информации, Интигам Мамедов будет депортирован на родину – мужчина незаконно находился на территории РФ.