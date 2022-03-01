Где в Туле 2 марта отключат электроэнергию
Публикуем список адресов.
Специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим 2 марта с 9.00 электроэнергии не будет по следующим адресам:
- пр-т Ленина, 111, 111-а, 111-б;
- ул. Ак. Павлова, 1-а;
- ул. М. Расковой, 1−21 (нечётн.), 24−44 (чётн.);
- 3-й пр-зд Гастелло, 1−19 (нечётн.), 2−16 (чётн.);
- ул. Яблочкова, 23−37 (нечётн.);
- ул. Фучика, 3−31 (нечётн.), 4−18 (чётн.);
- 1-й пр-зд Гастелло, 3−17 (нечётн.), 4, 4-а;
- 2-й пр-зд Гастелло, 12−24 (чётн.), 13;
- ул. Гастелло, 2−6 (чётн.), 2-а, 2-б, 4-а, 4-б, 6-а;
- ул. Глухополянская, 19-б;
- ул. П. Коммуны, 36−62 (чётн.), 29−61 (нечётн.);
- ул. Грибоедова, 31−62;
- ул. Бабарыкина, 1−15 (нечётн.), 2−12 (чётн.);
- ул. Писемского, 14;
- ул. Красина, 55;
- ул. Н-Неман, 2−19;
- п. Трудовой, 31−71 (нечётн.), 42−62 (чётн.);
- п. Восточный, 3-а, 70−74 (чётн.), 84, 86, 87, 85;
- п. Н. Скуратово, 56−80, 47-а, 47-в, 55-а, 56-а, 72-а, 72-б, 82-а;
- д. Тихвинка, 64, 65;
- Мясново: 4-й пр-зд, 33, 35, 35-а, 35-б, 42, 44, 46, 48, 37, 41-а; 3-й пр-зд, 31−43 (нечётн.), 38; ул. Кооперативная, 14−18 (чётн.), 7−13 (нечётн.), 16-а, 18-а, 18-в, 18-г, 18-д, 18-е, 18-ж, 9-а, 7-б; ул. Воздухофлотская, 25, 27, 27-а, 27-б; ул. Рогова, 25, 21; 2-й пр-зд, 25, 31;
- ул. Кауля, 56−74 (чётн.);
- пер. Чапаевский, 2−20 (чётн.), 1−17 (нечётн.), 11-а, 16-а;
- ул. Будённого, 59−79 (нечётн.), 74−84 (чётн.);
- ул. П. Алексеева, 21.
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