В России расширили направления грантовой поддержки сельхозпроизводителей

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На средства гранта можно купить удобрения, корма, ветлекарства, а также различное оборудование для реализации комплексных научно-технических проектов.

Сельхозпроизводители, реализующие проекты в сферах производства кормов и кормовых добавок для животных, развития селекции и семеноводства масличных культур, улучшения генетики крупного рогатого скота мясных пород и развития виноградарства, теперь смогут получать гранты из федерального бюджета.

Соответствующее постановление утвердил 28 февраля 2022 года председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Для того чтобы претендовать на получение гранта по четырём новым направлениям, производитель должен работать в рамках комплексного научно-технического проекта (КНТП) в агропромышленном комплексе.

На средства гранта можно будет приобрести материалы и оборудование для молекулярно-биологических, биоинженерных и генетических работ, а также различную сельскохозяйственную технику.

Субсидии позволят сельхозпроизводителям внедрять конкурентоспособные отечественные технологии и снизить зависимость от зарубежных аналогов.

В числе ожидаемых результатов — создание новых отечественных сортов семян масличных культур, улучшенных пород крупного рогатого скота, а также разработка и производство новейших кормовых добавок для животных.

В постановлении отмечается, что извещение о проведении отбора получателей грантов будет размещено на едином портале бюджетной системы РФ и на сайте Министерства сельского хозяйства РФ за 5 календарных дней до даты начала проведения отбора с указанием сроков проведения отбора, а также информации о возможности проведения нескольких этапов отбора и порядка их проведения.

Всего в 2022 году на грантовую поддержку аграрных КНТП с учётом новых направлений будет выделено более 1 млрд рублей.

«Эти меры позволят не только обеспечить потребителей мясом, маслом, фруктами отечественного производства, но и повысить уровень продовольственной безопасности. Помогут быстрее внедрять конкурентоспособные российские технологии в сельском хозяйстве», — отметил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 28 февраля.