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В Тульской области за сутки подтвердились 384 случая ковида, 114 человек госпитализировано

В Тульской области за сутки подтвердились 384 случая ковида, 114 человек госпитализировано

Об этом сообщает оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 384 случая коронавируса, 114 человек госпитализировано, 1238 выздоровели, 8 скончались.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 138 680 случаев ковида, 101 595 пациентов вылечились, 4861 человек умер.

По состоянию на 1 марта ситуация в России следующая:

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