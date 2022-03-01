В Тульской области за сутки подтвердились 384 случая ковида, 114 человек госпитализировано
Об этом сообщает оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 384 случая коронавируса, 114 человек госпитализировано, 1238 выздоровели, 8 скончались.
Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 138 680 случаев ковида, 101 595 пациентов вылечились, 4861 человек умер.
По состоянию на 1 марта ситуация в России следующая:
вчера, в 11:29, 5 865 1
вчера, в 11:15, 9 1102 1
27 февраля, в 13:17, 66 1820 -9
26 февраля, в 11:03, 57 2308 -5
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