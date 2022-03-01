Сбербанк повысил ставки по ипотеке до 18,6%

Сбербанк поднял стоимость ипотеки на новостройки и вторичное жилье на 7,3 процентных пункта — до 18,6% годовых. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу банка.

- С 1 марта Сбербанк адаптировал к рыночным условиям ставки по розничным кредитам в связи с повышением ключевой ставки ЦБ, — заявили в банке.

При этом отмечается, что по уже выданным ссудам изменений произойти не должно.

Кроме того, у клиентов Сбера есть возможность снизить ставку по ипотеке. Это возможно при электронной регистрации сделки, первоначальном взносе от 20% и при подтверждении дохода выпиской из ПФР.

Также сообщается, что ставки по программам господдержки останутся на том же уровне, что и до решения Банка России. Так, по ипотеке для семей с детьми минимальная ставка будет 4,7%, по кредитам на новостройки с господдержкой — 5,8%.

Ранее Сбербанк объявил о повышении ставок по вкладам в валюте и депозитам с 1 марта.

Напомним, что банк ВТБ также повысил ставки по ипотеке на 4 процентных пункта — минимальная ставка по кредиту на новостройки и готовое жилье составит 15,3%.