Фото АО «Тулагоргаз».
По каким адресам тулякам в марте отключат газ
Публикуем список.
В марте специалисты АО «Тулагоргаз» проведут работы по техническому обслуживанию газового оборудования и проверке герметичности газопроводов. Из-за этого будут временно отключать газоснабжение.
Работы будут проводиться по следующим адресам:
1 марта
- пер. Н. Руднева, 9,
- ул. Серебровская, 12,
- ул. Кутузова, 17.
2 марта
- пр. Ленина, 115-а,
- ул. Кауля, 47, корпус 1,
- ул. 9 Мая, 29, корпус 2,
- ул. Кутузова, 17.
3 марта
- ул. Кутузова, 17.
10 марта
- ул. Макаренко, 13.
14 марта
- ул. Маршала Жукова, 10, подъезды № 1, 2,
- 2-й пр. Металлургов, 9,
- ул. Металлургов, 61,
- ул. Металлургов, 72,
- кв. Малые Гончары, 8.
15 марта
- ул. Мира, 17,
- ул. Мира, 21,
- ул. Маршала Жукова, 10, подъезды № 3, 4,
- 2-й пр. Металлургов, 9,
- ул. Металлургов, 61,
- ул. Металлургов, 72,
- кв. Малые Гончары, 8,
- кв. Малые Гончары, 5.
16 марта
- ул. Мира, 23,
- 2-й пр. Металлургов, 9,
- ул. Металлургов, 61,
- ул. Металлургов, 72,
- кв. Малые Гончары, 8,
- кв. Малые Гончары, 5.
17 марта
- 2-й пр. Металлургов, 9,
- ул. Металлургов, 61,
- ул. Металлургов, 72,
- кв. Малые Гончары, 8,
- кв. Малые Гончары, 5.
18 марта
- 2-й пр. Металлургов, 9,
- кв. Малые Гончары, 5.
21 марта
- ул. Маршала Жукова, 8, подъезды № 1, 2,
- 2-й пр. Металлургов, 9,
- ул. Металлургов, 72-а,
- ул. Шухова, 9,
- кв. Малые Гончары, 8,
- кв. Малые Гончары, 4.
22 марта
- ул. Маршала Жукова, 8, подъезды № 3, 4,
- кв. Малые Гончары, 8,
- кв. Малые Гончары, 4,
- ул. Металлургов, 72-а,
- ул. Шухова, 9.
23 марта
- ул. Металлургов, 72-а,
- ул. Шухова, 9,
- кв. Малые Гончары, 4,
- Промышленный пр., 6.
24 марта
- ул. Металлургов, 72-а,
- ул. Шухова, 9,
- кв. Малые Гончары, 4,
- Промышленный пр., 6.
Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит от обеспечения доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов.
АО «Тулагоргаз» просит лиц, которые по каким-либо причинам не смогут присутствовать дома в день проведения проверки, сообщить об этом заранее. Вызвать мастера на удобную дату и время можно по телефонам: 25−36−68, 25−36−56, 25−36−37 либо сделать заявку на сайте.
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