По каким адресам тулякам в марте отключат газ

Фото АО «Тулагоргаз».

В марте специалисты АО «Тулагоргаз» проведут работы по техническому обслуживанию газового оборудования и проверке герметичности газопроводов. Из-за этого будут временно отключать газоснабжение.

Работы будут проводиться по следующим адресам:

1 марта

пер. Н. Руднева, 9,

ул. Серебровская, 12,

ул. Кутузова, 17.

2 марта

пр. Ленина, 115-а,

ул. Кауля, 47, корпус 1,

ул. 9 Мая, 29, корпус 2,

ул. Кутузова, 17.

3 марта

ул. Кутузова, 17.

10 марта

ул. Макаренко, 13.

14 марта

ул. Маршала Жукова, 10, подъезды № 1, 2,

2-й пр. Металлургов, 9,

ул. Металлургов, 61,

ул. Металлургов, 72,

кв. Малые Гончары, 8.

15 марта

ул. Мира, 17,

ул. Мира, 21,

ул. Маршала Жукова, 10, подъезды № 3, 4,

2-й пр. Металлургов, 9,

ул. Металлургов, 61,

ул. Металлургов, 72,

кв. Малые Гончары, 8,

кв. Малые Гончары, 5.

16 марта

ул. Мира, 23,

2-й пр. Металлургов, 9,

ул. Металлургов, 61,

ул. Металлургов, 72,

кв. Малые Гончары, 8,

кв. Малые Гончары, 5.

17 марта

2-й пр. Металлургов, 9,

ул. Металлургов, 61,

ул. Металлургов, 72,

кв. Малые Гончары, 8,

кв. Малые Гончары, 5.

18 марта

2-й пр. Металлургов, 9,

кв. Малые Гончары, 5.

21 марта

ул. Маршала Жукова, 8, подъезды № 1, 2,

2-й пр. Металлургов, 9,

ул. Металлургов, 72-а,

ул. Шухова, 9,

кв. Малые Гончары, 8,

кв. Малые Гончары, 4.

22 марта

ул. Маршала Жукова, 8, подъезды № 3, 4,

кв. Малые Гончары, 8,

кв. Малые Гончары, 4,

ул. Металлургов, 72-а,

ул. Шухова, 9.

23 марта

ул. Металлургов, 72-а,

ул. Шухова, 9,

кв. Малые Гончары, 4,

Промышленный пр., 6.

24 марта

ул. Металлургов, 72-а,

ул. Шухова, 9,

кв. Малые Гончары, 4,

Промышленный пр., 6.

Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит от обеспечения доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов.