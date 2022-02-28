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По каким адресам тулякам в марте отключат газ
Фото АО «Тулагоргаз».

По каким адресам тулякам в марте отключат газ

Публикуем список.

В марте специалисты АО «Тулагоргаз» проведут работы по техническому обслуживанию газового оборудования и проверке герметичности газопроводов. Из-за этого будут временно отключать газоснабжение.

Работы будут проводиться по следующим адресам:

1 марта

  • пер. Н. Руднева, 9,
  • ул. Серебровская, 12,
  • ул. Кутузова, 17.

2 марта

  • пр. Ленина, 115-а,
  • ул. Кауля, 47, корпус 1,
  • ул. 9 Мая, 29, корпус 2,
  • ул. Кутузова, 17.

3 марта

  • ул. Кутузова, 17.

10 марта

  • ул. Макаренко, 13.

14 марта

  • ул. Маршала Жукова, 10, подъезды № 1, 2,
  • 2-й пр. Металлургов, 9,
  • ул. Металлургов, 61,
  • ул. Металлургов, 72,
  • кв. Малые Гончары, 8.

15 марта

  • ул. Мира, 17,
  • ул. Мира, 21,
  • ул. Маршала Жукова, 10, подъезды № 3, 4,
  • 2-й пр. Металлургов, 9,
  • ул. Металлургов, 61,
  • ул. Металлургов, 72,
  • кв. Малые Гончары, 8,
  • кв. Малые Гончары, 5.

16 марта

  • ул. Мира, 23,
  • 2-й пр. Металлургов, 9,
  • ул. Металлургов, 61,
  • ул. Металлургов, 72,
  • кв. Малые Гончары, 8,
  • кв. Малые Гончары, 5.

17 марта

  • 2-й пр. Металлургов, 9,
  • ул. Металлургов, 61,
  • ул. Металлургов, 72,
  • кв. Малые Гончары, 8,
  • кв. Малые Гончары, 5.

18 марта

  • 2-й пр. Металлургов, 9,
  • кв. Малые Гончары, 5.

21 марта

  • ул. Маршала Жукова, 8, подъезды № 1, 2,
  • 2-й пр. Металлургов, 9,
  • ул. Металлургов, 72-а,
  • ул. Шухова, 9,
  • кв. Малые Гончары, 8,
  • кв. Малые Гончары, 4.

22 марта

  • ул. Маршала Жукова, 8, подъезды № 3, 4,
  • кв. Малые Гончары, 8,
  • кв. Малые Гончары, 4,
  • ул. Металлургов, 72-а,
  • ул. Шухова, 9.

23 марта

  • ул. Металлургов, 72-а,
  • ул. Шухова, 9,
  • кв. Малые Гончары, 4,
  • Промышленный пр., 6.

24 марта

  • ул. Металлургов, 72-а,
  • ул. Шухова, 9,
  • кв. Малые Гончары, 4,
  • Промышленный пр., 6.
 
Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит от обеспечения доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов.
 
АО «Тулагоргаз» просит лиц, которые по каким-либо причинам не смогут присутствовать дома в день проведения проверки, сообщить об этом заранее. Вызвать мастера на удобную дату и время можно по телефонам: 25−36−68, 25−36−56, 25−36−37 либо сделать заявку на сайте.
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