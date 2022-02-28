Тулякам расскажут «Подлинную историю Анны Карениной»

В книге «Подлинная история Анны Карениной» писатель берется за изучение судьбы главной героини одного из самых известных романов Льва Толстого.

- Я отдаю себе отчет, что никакой подлинной истории Анны Карениной не существует. Анн Карениных столько же, сколько читателей этого романа. Но я льщу себя надеждой, что моя книга поможет таким же, как я, фанатикам, подсевшим на этот роман, разобраться в своих личных Аннах. Разумеется, не согласившись со мной, — говорит Павел Басинский.

Писатель рисует объемную картину быта и нравов XIX века, которые помогают лучше понять контекст романа и поступки главных героев. Почему судьба Анны Карениной сложилась так, а не иначе? Почему невозможен был развод? Что на самом деле привело к самоубийству главной героини? Автор разбирает самые неоднозначные сюжетные повороты романа, обращаясь к историческим реалиям и опыту самого Толстого.



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