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Тулякам расскажут «Подлинную историю Анны Карениной»

Тулякам расскажут «Подлинную историю Анны Карениной»

12 марта в 15.00 в Доме культуры «Ясная Поляна» писатель Павел Басинский представит свою новую книгу.

В книге «Подлинная история Анны Карениной» писатель берется за изучение судьбы главной героини одного из самых известных романов Льва Толстого.

- Я отдаю себе отчет, что никакой подлинной истории Анны Карениной не существует. Анн Карениных столько же, сколько читателей этого романа. Но я льщу себя надеждой, что моя книга поможет таким же, как я, фанатикам, подсевшим на этот роман, разобраться в своих личных Аннах. Разумеется, не согласившись со мной, — говорит Павел Басинский.

Писатель рисует объемную картину быта и нравов XIX века, которые помогают лучше понять контекст романа и поступки главных героев. Почему судьба Анны Карениной сложилась так, а не иначе? Почему невозможен был развод? Что на самом деле привело к самоубийству главной героини? Автор разбирает самые неоднозначные сюжетные повороты романа, обращаясь к историческим реалиям и опыту самого Толстого.

На презентации можно будет приобрести книгу и подписать ее у автора.

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Автор: Лариса Тимофеева
сегодня, в 15:00 0
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Место
ДК Ясная Поляна

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