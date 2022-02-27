За сутки в Тульской области диагностировали 550 случаев коронавируса
Госпитализирован девяносто один человек.
По данным оперативного штаба, за минувшие сутки на территории Тульской области зафиксировано 550 новых случаев коронавируса и госпитализирован 91 человек. Таким образом, общее количество заболевших в нашем регионе с начала пандемии достигло 137 тыс. 778.
Также за прошлые сутки скончались 9 человек с
COVID-19, а общее количество умерших с диагностированным коронавирусом — 4845.
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