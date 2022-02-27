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За сутки в Тульской области диагностировали 550 случаев коронавируса

За сутки в Тульской области диагностировали 550 случаев коронавируса

Госпитализирован девяносто один человек.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки на территории Тульской области зафиксировано 550 новых случаев коронавируса и госпитализирован 91 человек. Таким образом, общее количество заболевших в нашем регионе с начала пандемии достигло 137 тыс. 778.
 
Также за прошлые сутки скончались 9 человек с COVID-19, а общее количество умерших с диагностированным коронавирусом — 4845.
 
Сюжет: Коронавирус
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Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 13:17 −4
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