За сутки в Тульской области диагностировали 550 случаев коронавируса

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки на территории Тульской области зафиксировано 550 новых случаев коронавируса и госпитализирован 91 человек. Таким образом, общее количество заболевших в нашем регионе с начала пандемии достигло 137 тыс. 778.

Также за прошлые сутки скончались 9 человек с COVID -19, а общее количество умерших с диагностированным коронавирусом — 4845.