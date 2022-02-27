Санкции против российских банков: как они повлияли на банковскую систему

По данным ЦБ, российская банковская система стабильна, имеет достаточный запас капитала и ликвидности для бесперебойного функционирования.

Банк России сообщил, что располагает необходимыми ресурсами и инструментами для поддержания финансовой стабильности и обеспечения операционной непрерывности финансового сектора.

Утверждается, что российская банковская система стабильна, имеет достаточный запас капитала и ликвидности для бесперебойного функционирования в любой ситуации. Все средства клиентов на счетах сохранены и доступны в любой момент времени.

«Банковские сервисы предоставляются в обычном режиме. Банковские карты всех банков на территории России также продолжают работать нормально. Передачу финансовых сообщений внутри страны при любом сценарии развития событий обеспечивает Система передачи финансовых сообщений ( СПФС ) Банка России», — сообщает пресс-служба Банка России.

Например, по состоянию на 27 февраля Сбер не видит перебоев при оплате клиентами товаров и услуг как через собственные, так и партнерские платежные сервисы. По данным пресс-службы банка, все работает в штатном режиме.

«Клиенты Сбербанка могут беспрепятственно совершать операции через Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay. Также банк не видит сбоев в работе SberPay , в том числе NFC , сервисов «Плати QR » и «Оплата взглядом». Сбербанк активно работает с платежными сервисами, развивая собственные и совершенствуя взаимодействие с партнерами, обеспечивая их бесперебойную работу и безопасность клиентов», — гласит сообщение на официальном сайте банка.

ВТБ , Совкомбанка , Новикомбанка , Промсвязьбанка , «Открытия»), не смогут расплачиваться картами этих банков за границей и использовать их для оплаты услуг в онлайн-магазинах и агрегаторах услуг, зарегистрированных в странах, поддерживающих санкции. Напомним , 24 и 26 февраля США были введены санкции в отношении ряда российских банков. Клиенты банков, попавших под санкции (банков Группы, «Открытия»), не смогут расплачиваться картами этих банков за границей и использовать их для оплаты услуг в онлайн-магазинах и агрегаторах услуг, зарегистрированных в странах, поддерживающих санкции.

Также карты этих банков не смогут использоваться с сервисами Apple Pay, Google Pay, но стандартная контактная или бесконтактная оплата по этим картам доступна в полном объеме на всей территории России.

ВТБ , «Открытия», Совкомбанка , Промсвязьбанка и Новикомбанка . Как Самые жесткие санкции введены в отношении, «Открытия»,. Как сообщает РБК , их активы и счета в долларах США заблокированы, что означает фактическую изоляцию от долларовой системы. Для карт этих пяти банков перестанут работать сервисы платежей Apple Pay и Google Pay.

Против Сбербанка также введены ограничения, но в более мягком варианте. Активы банка в юрисдикции США не замораживаются, а финансовым институтам дается 30 дней, чтобы закрыть любые корсчета Сбербанка и начать отклонять любые транзакции с участием банка или его «дочек».

Против Газпромбанка , РСХБ , Альфа-банка и Московского кредитного банка введены секторальные санкции. Это подразумевает ограничения на предоставление финансирования и других операций с новыми долговыми обязательствами со сроком погашения более 14 дней, а также с размещением новых акций.

27 февраля Евросоюз заявил об отключении части российских банков от системы межбанковских платежей SWIFT. Решение скоординировано с США, Великобританией и Канадой.

США и ЕС сообщили о планах ввести ограничительные меры против Банка России, они затронут использование его международных резервов. Цель этих мер — помешать российскому ЦБ противодействовать влиянию уже введенных западных санкций.