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Санкции против российских банков: как они повлияли на банковскую систему

Санкции против российских банков: как они повлияли на банковскую систему

По данным ЦБ, российская банковская система стабильна, имеет достаточный запас капитала и ликвидности для бесперебойного функционирования.

Банк России сообщил, что располагает необходимыми ресурсами и инструментами для поддержания финансовой стабильности и обеспечения операционной непрерывности финансового сектора.
 
Утверждается, что российская банковская система стабильна, имеет достаточный запас капитала и ликвидности для бесперебойного функционирования в любой ситуации. Все средства клиентов на счетах сохранены и доступны в любой момент времени.
 
«Банковские сервисы предоставляются в обычном режиме. Банковские карты всех банков на территории России также продолжают работать нормально. Передачу финансовых сообщений внутри страны при любом сценарии развития событий обеспечивает Система передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России», — сообщает пресс-служба Банка России.
 
Например, по состоянию на 27 февраля Сбер не видит перебоев при оплате клиентами товаров и услуг как через собственные, так и партнерские платежные сервисы. По данным пресс-службы банка, все работает в штатном режиме.
 
«Клиенты Сбербанка могут беспрепятственно совершать операции через Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay. Также банк не видит сбоев в работе SberPay, в том числе NFC, сервисов «Плати QR» и «Оплата взглядом». Сбербанк активно работает с платежными сервисами, развивая собственные и совершенствуя взаимодействие с партнерами, обеспечивая их бесперебойную работу и безопасность клиентов», — гласит сообщение на официальном сайте банка.
 
Напомним, 24 и 26 февраля США были введены санкции в отношении ряда российских банков. Клиенты банков, попавших под санкции (банков Группы ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка, «Открытия»), не смогут расплачиваться картами этих банков за границей и использовать их для оплаты услуг в онлайн-магазинах и агрегаторах услуг, зарегистрированных в странах, поддерживающих санкции.
 
Также карты этих банков не смогут использоваться с сервисами Apple Pay, Google Pay, но стандартная контактная или бесконтактная оплата по этим картам доступна в полном объеме на всей территории России.
 
Самые жесткие санкции введены в отношении ВТБ, «Открытия», Совкомбанка, Промсвязьбанка и Новикомбанка. Как сообщает РБК, их активы и счета в долларах США заблокированы, что означает фактическую изоляцию от долларовой системы. Для карт этих пяти банков перестанут работать сервисы платежей Apple Pay и Google Pay.
 
Против Сбербанка также введены ограничения, но в более мягком варианте. Активы банка в юрисдикции США не замораживаются, а финансовым институтам дается 30 дней, чтобы закрыть любые корсчета Сбербанка и начать отклонять любые транзакции с участием банка или его «дочек».
 
Против Газпромбанка, РСХБ, Альфа-банка и Московского кредитного банка введены секторальные санкции. Это подразумевает ограничения на предоставление финансирования и других операций с новыми долговыми обязательствами со сроком погашения более 14 дней, а также с размещением новых акций.
27 февраля Евросоюз заявил об отключении части российских банков от системы межбанковских платежей SWIFT. Решение скоординировано с США, Великобританией и Канадой.
США и ЕС сообщили о планах ввести ограничительные меры против Банка России, они затронут использование его международных резервов. Цель этих мер — помешать российскому ЦБ противодействовать влиянию уже введенных западных санкций.
 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
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