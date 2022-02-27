В Киреевском районе поймали бандита, который был в розыске почти 10 лет

Сотрудники киреевской полиции задержали мужчину, который почти десять лет находился в федеральном розыске. По данным МВД, жителю поселка Октябрьский вменяют ст. 162 УК РФ «Разбой», ст. 209 УК РФ «Бандитизм» и ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия».

«Мужчиной было оказано сопротивление сотрудникам полиции и предпринята попытка скрыться. Благодаря грамотно спланированным, проведенным в полном соответствии с ФЗ „О полиции“ действиям, 47-летний злоумышленник был задержан», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Пострадавших при поимке мужчины нет. Разыскиваемого доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.