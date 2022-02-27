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В Киреевском районе поймали бандита, который был в розыске почти 10 лет

В Киреевском районе поймали бандита, который был в розыске почти 10 лет

Кроме того, мужчине разбой и незаконные операции с оружием.

Сотрудники киреевской полиции задержали мужчину, который почти десять лет находился в федеральном розыске. По данным МВД, жителю поселка Октябрьский вменяют ст. 162 УК РФ «Разбой», ст. 209 УК РФ «Бандитизм» и ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия».
 
«Мужчиной было оказано сопротивление сотрудникам полиции и предпринята попытка скрыться. Благодаря грамотно спланированным, проведенным в полном соответствии с ФЗ „О полиции“ действиям, 47-летний злоумышленник был задержан», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
 
Пострадавших при поимке мужчины нет. Разыскиваемого доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

 

Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 14:13 +1
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Тульская областьКиреевский район

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