новости
новости
Регистрация
На Госуслугах можно оформить сертификаты по результатам анализов на антитела к COVID-19
Фото из архива Myslo.

На Госуслугах можно оформить сертификаты по результатам анализов на антитела к COVID-19

Минцифры России запустили новый сервис.

Теперь на Госуслугах (в соответствии с изменениями, внесенными в приказ Минздрава России от 12.11.2021 № 1053н и вступающими в силу с 21.02.2022) можно получить медицинский сертификат на основании результатов теста на антитела к COVID-19.

Его можно оформить только один раз и только при условии, что пользователь раньше не получал медицинский сертификат о перенесенном заболевании или пройденной вакцинации.

Перед сдачей анализа убедитесь, что лаборатория передает результаты на Госуслуги. С собой нужно будет взять паспорт, СНИЛС и полис ОМС (при наличии).

Для оформления сертификата принимаются положительные результаты с любым уровнем антител (иммуноглобулинов G). Действует он 6 месяцев.

«Медицинский сертификат по результатам анализов на антитела появится в личном кабинете на Госуслугах после подачи заявления. Документ будет доступен как на русском, так и на английском языке. Разработанный сервис расширит возможности граждан, которые имеют иммунный ответ к COVID-19, но официально не обращались за медицинской помощью», — комментирует заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Олег Качанов.

На Госуслугах также начала работать функция по формированию сертификатов на основании медицинских противопоказаний к вакцинации от COVID-19. Сведения о наличии противопоказаний также передаются из соответствующего реестра Минздрава, а сертификат, в зависимости от типа медотвода, действует либо 30 дней, либо бессрочно.

Кроме того, Минцифры совместно с Минздравом реализовали функцию оформления медицинского сертификата для несовершеннолетних. До 14 лет его можно получить в МФЦ, после 14 — на Госуслугах при наличии подтвержденной учетной записи.

Сюжет: Коронавирус
Алексей Дюмин о ревакцинации туляков: «Может быть, снова запустим конкурсы, викторины?»
Жизнь Тулы и области
Алексей Дюмин о ревакцинации туляков: «Может быть, снова запустим конкурсы, викторины?»
сегодня, в 15:32, 80 1227 -17
Алексей Дюмин предложил пересмотреть действующие в Тульской области коронавирусные ограничения
Жизнь Тулы и области
Алексей Дюмин предложил пересмотреть действующие в Тульской области коронавирусные ограничения
сегодня, в 15:32, 22 5327 -6
В Тульской области снижается заболеваемость ковидом среди взрослых и детей, кроме туляков 65+
Жизнь Тулы и области
В Тульской области снижается заболеваемость ковидом среди взрослых и детей, кроме туляков 65+
сегодня, в 15:18, 18 586 -1
За неделю в Тульской области от коронавируса умер 51 человек
Жизнь Тулы и области
За неделю в Тульской области от коронавируса умер 51 человек
сегодня, в 11:55, 9 611 -1
Все новости сюжета
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Юлия Королева
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 12:00 −1
Другие статьи по темам
Событие
портал Госуслугантитела

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле глыба льда пробила лобовое стекло иномарки
В Туле глыба льда пробила лобовое стекло иномарки
За неделю в Тульской области от коронавируса умер 51 человек
За неделю в Тульской области от коронавируса умер 51 человек
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.