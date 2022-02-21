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В Туле глыба льда пробила лобовое стекло иномарки
фото: vk.com/tulazest

В Туле глыба льда пробила лобовое стекло иномарки

Фото происшествия появились в соцсетях.

Ледяная глыба пробила стекло Renault Logan, припаркованного у дома № 8-а на улице Кутузова. Фотографии с места происшествия появились в соцсетях:

— Кутузова, 8-а. Вот такой «сюрприз» ждал водителя Логана. Кто теперь будет за это отвечать? — пишет очевидец происшествия.

В комментариях люди отмечают, что в случившемся есть доля вины водителя: мол, он мог посмотреть на крышу здания, прежде чем оставлять там свой автомобиль.

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