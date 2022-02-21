В Туле глыба льда пробила лобовое стекло иномарки

фото: vk.com/tulazest

Ледяная глыба пробила стекло Renault Logan, припаркованного у дома № 8-а на улице Кутузова. Фотографии с места происшествия появились в соцсетях:

— Кутузова, 8-а. Вот такой «сюрприз» ждал водителя Логана. Кто теперь будет за это отвечать? — пишет очевидец происшествия.

В комментариях люди отмечают, что в случившемся есть доля вины водителя: мол, он мог посмотреть на крышу здания, прежде чем оставлять там свой автомобиль.