Фото из архива Myslo.
За неделю в Тульской области от коронавируса умер 51 человек
Региональный оперштаб обнародовал данные на 21 февраля.
По данным оперштаба, с 15 по 21 февраля зарегистрировано 13 790 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей всех районов и городских округов. Всего с начала эпидемии в области зарегистрировано 132 375 случаев заболевания.
За прошедшую неделю подтвержден летальный исход 51 пациента в возрасте от 36 до 94 лет. У большинства пациентов в анамнезе — хронические заболевания. Общее число умерших от COVID-19 за все время наблюдения — 4 794 человека.
2873 жителя Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19. Общее число выздоровевших за все время наблюдения — 80 224 человека.
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