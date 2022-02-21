В Ефремовском районе в ДТП погиб мужчина

Накануне вечером на 312-м км автодороги М-4 «Дон» (развязка на Ефремов, рядом с деревней Красная Заря) произошло ДТП со смертельным исходом. По предварительной информации, водитель кроссовера Renault Kaptur совершил попутное столкновение с грузовиком Scania.

«Водитель автомобиля Renault Kaptur, мужчина 1967 года рождения, от полученных травм скончался на месте ДТП», — сообщила региональная Госавтоинспекция.