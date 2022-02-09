Треть туляков считают, что из-за «приезжих» сложнее найти работу

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, выяснила, как тульские работники и соискатели относятся к переехавшим в их регион и влияет ли это на сложность трудоустройства.

51% опрошенных признались, что живут в Тульской области с рождения, еще 34% переехали в нынешний регион проживания более трех лет назад, 7% — менее трех лет назад (из них половина — в пределах года).

47% жителей Тульской области, постоянно проживавших в одном и том же месте, считают, что у них в регионе много приезжих, 35% придерживаются обратного мнения. Чаще всего о большом количестве переехавших говорят жители Краснодарского края (87%), Москвы (82%) и Санкт-Петербурга (77%), иначе считают в Челябинской области (52%) и Республике Башкортостан (50%).

Только 28% опрошенных уверены, что из-за приезжих местным сложнее устроиться на работу, еще 50% не видят здесь взаимосвязи, остальные затруднились ответить. Чаще других на сложность трудоустройства из-за приезжих сетуют в Краснодарском крае (59%), Москве (45%) и Московской области (40%), а также среди административного персонала (45%), работников транспорта (34%) и юристов (33%). Менее всего конкуренции с переехавшими опасаются респонденты из Республики Татарстан (81%), Челябинской и Нижегородской областей (по 77%).

Среди тех, кто переехал в Тульскую область, 31% искали работу на новом месте жительства больше месяца, у 9% на это ушло от двух до четырех недель, 10% трудоустроились меньше, чем за две недели, 15% — за несколько дней. Еще 23% переехавших пока не искали работу, а 12% изначально решились на релокацию, потому что им предложили работу. Интересно, что у 50% переехавших в Тульскую область увеличилась заработная плата, у 24% — наоборот, сократилась, у 29% осталась без изменений.

В целом же на переезд ради работы готовы 56% опрошенных, не готовы только 30%. Мужчины с большей вероятностью соглашаются на релокацию (64% против 55% среди женщин).