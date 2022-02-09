новости
новости
Регистрация
В ТЦ «Парадиз» прокомментировали падение наледи на женщину
Фото СУ СКР по Тульской области.

В ТЦ «Парадиз» прокомментировали падение наледи на женщину

Инцидент произошел вчера, 9 февраля.

Собственники ТЦ «Парадиз» прокомментировали Myslo происшествие:
 
- Мы регулярно проводим очистку кровли от снега и наледи с фасада здания. Последняя очистка производилась 3 февраля 2022 года с помощью специальной техники.
 
На женщину упала не «глыба льда», а небольшой кусок талого снега. Ей была оказана необходимая помощь, а именно: врач произвёл осмотр, был сделан рентген и дополнительно проведено МРТ головы. По результатам данных исследований причинение вреда здоровью не выявлено. Проверка показала, что снег и наледь были убраны.
 
Напомним, в Туле 41-летняя женщина получила травмы после падения на нее наледи с ТЦ «Парадиз». Проверку проводит Следственный комитет.

 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 12:35 +3
Другие статьи по темам
Прочее
ТулапроверкаСКупала наледь

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Ростелеком» и ПФР подвели итоги работы проекта «Азбука интернета» в 2021 году
«Ростелеком» и ПФР подвели итоги работы проекта «Азбука интернета» в 2021 году
Треть туляков считают, что из-за «приезжих» сложнее найти работу
Треть туляков считают, что из-за «приезжих» сложнее найти работу
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.