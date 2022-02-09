Фото СУ СКР по Тульской области.
В ТЦ «Парадиз» прокомментировали падение наледи на женщину
Инцидент произошел вчера, 9 февраля.
- Мы регулярно проводим очистку кровли от снега и наледи с фасада здания. Последняя очистка производилась 3 февраля 2022 года с помощью специальной техники.
На женщину упала не «глыба льда», а небольшой кусок талого снега. Ей была оказана необходимая помощь, а именно: врач произвёл осмотр, был сделан рентген и дополнительно проведено МРТ головы. По результатам данных исследований причинение вреда здоровью не выявлено. Проверка показала, что снег и наледь были убраны.
Напомним, в Туле 41-летняя женщина получила травмы после падения на нее наледи с ТЦ «Парадиз». Проверку проводит Следственный комитет.
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