В ТЦ «Парадиз» прокомментировали падение наледи на женщину

Фото СУ СКР по Тульской области.

Собственники ТЦ «Парадиз» прокомментировали Myslo происшествие:

- Мы регулярно проводим очистку кровли от снега и наледи с фасада здания. Последняя очистка производилась 3 февраля 2022 года с помощью специальной техники.

На женщину упала не «глыба льда», а небольшой кусок талого снега. Ей была оказана необходимая помощь, а именно: врач произвёл осмотр, был сделан рентген и дополнительно проведено МРТ головы. По результатам данных исследований причинение вреда здоровью не выявлено. Проверка показала, что снег и наледь были убраны.