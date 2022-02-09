«Накажи автохама»: в Туле BMW X5 с картонкой на номере проехался по встречке

Виталий К. прислал в нашу традиционную рубрику запись с видеорегистратора своего авто. Кадры сняты на ул. Николая Руднева. На записи видно, как водитель BMW X5 с закрытой куском бумаги первой буквой номера несколько раз совершил выезд на трамвайные пути встречного направления.

«Сначала этот BMW стоял на перекрестке со стороны ул. Циолковского. Сразу после меня выехал на ул. Николая Руднева (я видел в зеркало заднего вида). Когда с госномера соскакивает картонка, то трудно, но номер можно разглядеть: Т919КР71. Далее из-за синей машины видно, как он еще раз выскакивает на встречку (дата и время на видео верные)», — пояснил автор видео.

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