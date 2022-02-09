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В Туле на Московском путепроводе из-за ремонта организуют реверсивное движение

В Туле на Московском путепроводе из-за ремонта организуют реверсивное движение

Уже в ночь на 12 февраля.

В Туле начинается ремонт Московского путепровода. В ночь на 12 февраля на мосту организуют движение с тремя полосами, одна из которых будет реверсивной. Утром и вечером на ней будет меняться направление. Об этом в ходе брифинга рассказал руководитель Управления транспорта и дорожного хозяйства администрации города Тулы Дмитрий Ярцев.
 
- Понимаем, что будут сложности и неудобства. Но мы вынуждены это сделать, потому что мосту более 50 лет, он находится в аварийном состоянии. Работы очень масштабные, можно сказать, что путепровод строится заново, — рассказал Ярцев.
 
В первые дни на мосту будут работать сотрудники Госавтоинспекции.
 
Администрация организует дополнительное автобусное сообщение. Маршруты № 36, 36-а и 44 увеличат на 1 единицу, № 8 — на две, на маршрут № 34 по нерегулируемом тарифу будут добавлены две единицы среднего класса.
 
Одновременно с этим изменится схема движения троллейбуса № 6 до улицы Пузакова.
 
Изначально планировалось, что сроки ремонтных работ на Московском путепроводе продлятся 36 месяцев, в итоге сократили до 24.
 
Первая половина моста будет перекрыта до октября.
 
Стоимость работ составит 1,3 млрд рублей.

 

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Автор: Оксана Грудинина
сегодня, в 11:34 0
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