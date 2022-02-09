В Туле на Московском путепроводе из-за ремонта организуют реверсивное движение

Уже в ночь на 12 февраля.

В Туле начинается ремонт Московского путепровода. В ночь на 12 февраля на мосту организуют движение с тремя полосами, одна из которых будет реверсивной. Утром и вечером на ней будет меняться направление. Об этом в ходе брифинга рассказал руководитель Управления транспорта и дорожного хозяйства администрации города Тулы Дмитрий Ярцев.

- Понимаем, что будут сложности и неудобства. Но мы вынуждены это сделать, потому что мосту более 50 лет, он находится в аварийном состоянии. Работы очень масштабные, можно сказать, что путепровод строится заново, — рассказал Ярцев.

В первые дни на мосту будут работать сотрудники Госавтоинспекции.

Администрация организует дополнительное автобусное сообщение. Маршруты № 36, 36-а и 44 увеличат на 1 единицу, № 8 — на две, на маршрут № 34 по нерегулируемом тарифу будут добавлены две единицы среднего класса.

Одновременно с этим изменится схема движения троллейбуса № 6 до улицы Пузакова.