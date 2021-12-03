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Туляки: «Когда в Пролетарском районе откроется новый ФОК? Обещали в ноябре!»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Туляки: «Когда в Пролетарском районе откроется новый ФОК? Обещали в ноябре!»

Речь идет о спорткомплексе, расположенном на пересечении улиц Кутузова и Зорге.

Туляки обратились в редакцию Myslo с вопросом: когда же в Пролетарском районе откроется новый ФОК? Напомним, спорткомплекс, расположенный на пересечении ул. Кутузова и Зорге, начали строить в 2020 году.

Планировалось, что строители завершат все работы до 20 сентября 2021 года, а первые посетители смогут позаниматься уже в ноябре. Но ФОК по-прежнему не открыт.

Myslo обратился за комментарием в администрацию Тулы.

Нам пояснили, что строительные работы уже окончены, сейчас ведется стадия приемки документов. О дате открытия спортивного комплекса объявят дополнительно.

Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:50 +2
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