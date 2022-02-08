Фото из архива Myslo.
В Тульской области у 134 человек выявлен «омикрон»
На заседании регионального оперштаба заместитель руководителя Роспотребнадзора Марина Безбородова рассказала об эпидобстановке в Тульской области.
Регистрируется рост числа заболевших ковидом и ярко выраженный сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Продолжает распространяться лабораторно подтвержденный вирус гриппа А.
За неделю в области 14 898 случаев коронавируса — это в 2,7 раза выше уровня прошлой недели. Охват тестирования возрос и составляет 990 на 100 тыс. населения в сутки. Но в некоторые дни он достигал 1136.
В среднем в день проводится порядка 15 тыс. исследований на ковид всеми методами.
Рост ковида регистрируется преимущественно среди взрослых. Среди детей ситуация постепенно стабилизируется.
По данным лаборатории, в Тульской области циркулирует преимущественно «омикрон».
На 7 февраля исследовано 174 пробы, у 134 человек подтвержден новый штамм ковида, это 77%.
Рост заболеваемости ОРВИ продолжается. За пятую неделю зарегистрировано более 23 тыс. случаев заболевания. Это выше эпидпорога в три раза, на 32% больше по сравнению с прошлой неделей. Рост заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах, кроме детей 7−14 лет.
На прошедшей неделе стабилизировалась ситуация с заболеваемостью детей коронавирусом и ОРВИ. Это связано с введением внеочередных каникул.
Марина Безбородова напомнила, что постановлением Главного санитарного врача РФ внесены изменения. С 6 февраля отменена обязательная изоляция для людей, контактировавших с больными ковидом. Если заболевание длится более 7 дней, то повторный ПЦР-тест не нужен для выписки.
сегодня, в 16:57, 11 292 -1
сегодня, в 16:23, 32 2663 1
сегодня, в 14:41, 35 2371 0
сегодня, в 14:36, 12 528 -4
Другие статьи по темам
Место