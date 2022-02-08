В Тульской области у 134 человек выявлен «омикрон»

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На заседании регионального оперштаба заместитель руководителя Роспотребнадзора Марина Безбородова рассказала об эпидобстановке в Тульской области.

Регистрируется рост числа заболевших ковидом и ярко выраженный сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Продолжает распространяться лабораторно подтвержденный вирус гриппа А.

За неделю в области 14 898 случаев коронавируса — это в 2,7 раза выше уровня прошлой недели. Охват тестирования возрос и составляет 990 на 100 тыс. населения в сутки. Но в некоторые дни он достигал 1136.

В среднем в день проводится порядка 15 тыс. исследований на ковид всеми методами.

Рост ковида регистрируется преимущественно среди взрослых. Среди детей ситуация постепенно стабилизируется.

По данным лаборатории, в Тульской области циркулирует преимущественно «омикрон».

На 7 февраля исследовано 174 пробы, у 134 человек подтвержден новый штамм ковида, это 77%.

Рост заболеваемости ОРВИ продолжается. За пятую неделю зарегистрировано более 23 тыс. случаев заболевания. Это выше эпидпорога в три раза, на 32% больше по сравнению с прошлой неделей. Рост заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах, кроме детей 7−14 лет.

На прошедшей неделе стабилизировалась ситуация с заболеваемостью детей коронавирусом и ОРВИ. Это связано с введением внеочередных каникул.

Марина Безбородова напомнила, что постановлением Главного санитарного врача РФ внесены изменения. С 6 февраля отменена обязательная изоляция для людей, контактировавших с больными ковидом. Если заболевание длится более 7 дней, то повторный ПЦР-тест не нужен для выписки.