Глава регионального Минздрава: «В Тульской области вакцинированы 326 подростков»

Зампред правительства — министр здравоохранения Дмитрий Марков выступил с докладом на оперативном совещании в правительстве региона.

Дмитрий Марков рассказал об обстановке в системе здравоохранения региона в связи с новой волной ковида.

— Нагрузка на скорую помощь сейчас в два раз выше среднего показателя: 1700−1800 вызовов в день. Среди них 648 инфекционных вызовов — это высокий показатель, который говорит об эпидемиологической напряженности в регионе, — заявил Марков.

Министр отметил, что за неделю количество звонков в колл-центры учреждений Минздрава снизилось — с 21 тысячи до 14 тысяч в сутки.

— В Тульской области сейчас свободно 20% коек для больных ковидом. Госпитализируют в основном лиц пенсионного возраста: у них наблюдается ухудшение состояния на фоне повышения температуры. Регион в достаточном количестве обеспечен медикаментами и СИЗами. Дополнительно правительством выделено 50 млн рублей для приобретения лекарственных препаратов.

Также Марков заявил, что в регионе ежедневно вакцинируются 1400 человек. Кроме этого, в регион поступило 702 вакцины для подростков — 326 человек уже вакцинировались.