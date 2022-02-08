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Глава регионального Минздрава: «В Тульской области вакцинированы 326 подростков»

Глава регионального Минздрава: «В Тульской области вакцинированы 326 подростков»

Зампред правительства — министр здравоохранения Дмитрий Марков выступил с докладом на оперативном совещании в правительстве региона.

Дмитрий Марков рассказал об обстановке в системе здравоохранения региона в связи с новой волной ковида.
 
— Нагрузка на скорую помощь сейчас в два раз выше среднего показателя: 1700−1800 вызовов в день. Среди них 648 инфекционных вызовов — это высокий показатель, который говорит об эпидемиологической напряженности в регионе, — заявил Марков.
 
Министр отметил, что за неделю количество звонков в колл-центры учреждений Минздрава снизилось — с 21 тысячи до 14 тысяч в сутки.
 
— В Тульской области сейчас свободно 20% коек для больных ковидом. Госпитализируют в основном лиц пенсионного возраста: у них наблюдается ухудшение состояния на фоне повышения температуры. Регион в достаточном количестве обеспечен медикаментами и СИЗами. Дополнительно правительством выделено 50 млн рублей для приобретения лекарственных препаратов.
 
Также Марков заявил, что в регионе ежедневно вакцинируются 1400 человек. Кроме этого, в регион поступило 702 вакцины для подростков — 326 человек уже вакцинировались.
Сюжет: Коронавирус
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