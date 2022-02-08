В Туле бывшего сотрудника Росреестра признали виновным во взяточничестве
В 2015 году он за 50 тысяч рублей перерегистрировал земельные участки по поддельным документам.
В Туле 40-летний бывший сотрудник регионального Управления Росреестра признан виновным в получении взятки, сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
По версии следователей СУ
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 650 тысяч рублей с лишением права занимать определенные должности сроком на 5 лет.
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