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В Туле бывшего сотрудника Росреестра признали виновным во взяточничестве

В Туле бывшего сотрудника Росреестра признали виновным во взяточничестве

В 2015 году он за 50 тысяч рублей перерегистрировал земельные участки по поддельным документам.

В Туле 40-летний бывший сотрудник регионального Управления Росреестра признан виновным в получении взятки, сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

По версии следователей СУ СК России по региону, летом 2015 года мужчина получил 50 тысяч рублей за проведение правовой экспертизы документов для регистрации права собственности на земельные участки в деревне Старое Басово без проверки их подлинности.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 650 тысяч рублей с лишением права занимать определенные должности сроком на 5 лет.

 

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