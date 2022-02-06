новости
новости
Регистрация
Ежедневные антирекорды, обглоданная голова и «ковидные» каникулы: топ новостей недели на Myslo

Ежедневные антирекорды, обглоданная голова и «ковидные» каникулы: топ новостей недели на Myslo

Представляем вашему вниманию самые просматриваемые новости нашего портала за последние семь дней.

В Тульскую область пришёл «омикрон» — оперштаб сообщил, что в регионе зафиксировано 42 случая заражения новым штаммом коронавируса. Почти на протяжении всей недели статистика по количеству суточных заражений ставила новые антирекорды. Все подробности — в нашем сюжете.

 

В начале недели туляки выстроились в огромные очереди возле больниц. Медики не успевали принимать всех пациентов, нагрузка выросла в несколько раз. А в детской поликлинике на ул. Бондаренко пришлось полностью остановить приём — все сотрудники медучреждения заболели. Эти новости набрали почти 54000 просмотров.

 

Из-за ухудшения эпидобстановки в Тульской области ввели дополнительные каникулы для учащихся школ и колледжей. Они вернутся к учёбе 14 февраля. А в ТулГУ часть студентов перевели на дистанционное обучение. Эти новости суммарно набрали на Myslo 65000 просмотров.

 

В Заречье, на ул. Ствольной, торжественно открылся новый современный ФОК с двумя бассейнами. Там уже проводятся занятия по волейболу, баскетболу, плаванию, карате и фехтованию. Наш фоторепортаж с открытия уже посмотрели больше 22000 раз. Присоединяйтесь!

 

Жуткая находка была обнаружена щекинцами на местном рынке — собаки обглодали человеческую голову. Мы выяснили подробности этого страшного инцидента.

 

В Тульской области возобновлено действие QR-кодов в ресторанах и кафе. Со 2 февраля владельцы заведений общепита могут самостоятельно решать, вводить ограничения для посетителей или нет. Мы провели небольшой эксперимент и выяснили, что вводить коды рестораторы пока не торопятся.

 

А какие новости, на ваш взгляд, стали самыми главными на этой неделе? Делитесь мнениями в комментариях!

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 15:19 0
Другие статьи по темам
Событие
дайджестобзор новостейсамые популярные новости
Место
ТулаТульская области

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На Куликовом поле прошёл фестиваль «Зимние забавы на Конном дворе»: фоторепортаж
На Куликовом поле прошёл фестиваль «Зимние забавы на Конном дворе»: фоторепортаж
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.