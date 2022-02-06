Ежедневные антирекорды, обглоданная голова и «ковидные» каникулы: топ новостей недели на Myslo

В Тульскую область пришёл «омикрон» — оперштаб сообщил, что в регионе зафиксировано 42 случая заражения новым штаммом коронавируса. Почти на протяжении всей недели статистика по количеству суточных заражений ставила новые антирекорды. Все подробности — в нашем сюжете.

В начале недели туляки выстроились в огромные очереди возле больниц. Медики не успевали принимать всех пациентов, нагрузка выросла в несколько раз. А в детской поликлинике на ул. Бондаренко пришлось полностью остановить приём — все сотрудники медучреждения заболели. Эти новости набрали почти 54000 просмотров.

Из-за ухудшения эпидобстановки в Тульской области ввели дополнительные каникулы для учащихся школ и колледжей. Они вернутся к учёбе 14 февраля. А в ТулГУ часть студентов перевели на дистанционное обучение. Эти новости суммарно набрали на Myslo 65000 просмотров.

В Заречье, на ул. Ствольной, торжественно открылся новый современный ФОК с двумя бассейнами. Там уже проводятся занятия по волейболу, баскетболу, плаванию, карате и фехтованию. Наш фоторепортаж с открытия уже посмотрели больше 22000 раз. Присоединяйтесь!

Жуткая находка была обнаружена щекинцами на местном рынке — собаки обглодали человеческую голову. Мы выяснили подробности этого страшного инцидента.

В Тульской области возобновлено действие QR-кодов в ресторанах и кафе. Со 2 февраля владельцы заведений общепита могут самостоятельно решать, вводить ограничения для посетителей или нет. Мы провели небольшой эксперимент и выяснили, что вводить коды рестораторы пока не торопятся.

А какие новости, на ваш взгляд, стали самыми главными на этой неделе? Делитесь мнениями в комментариях!