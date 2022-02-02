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Требуют ли QR-коды в тульских кафе и ресторанах: эксперимент Myslo
Фото из архива Myslo

Требуют ли QR-коды в тульских кафе и ресторанах: эксперимент Myslo

Мы решили проверить, ввели ли в популярных тульских заведениях ограничения для посетителей.

Накануне, 1 февраля, губернатор Алексей Дюмин внёс изменения в Указ о коронавирусных ограничениях. В тульский общепит вернулись QR-коды. Вернее, не совсем вернулись — теперь владельцам кафе и ресторанов предоставлено право самостоятельно решать, вводить ограничения для посетителей или нет.

Мы решили выяснить, какие заведения со 2 февраля требуют у гостей QR-коды о вакцинации. Для нашего эксперимента мы обзвонили 10 популярных городских заведений, среди которых — «Томато», «Мама Мия», Salden`s, рестораны «Августин» и «Пряности и радости».

При бронировании столиков мы намеренно поинтересовались, нужно ли при посещении предъявлять QR-код. Ни в одном из заведений он не потребовался. В администрации тульских ресторанов «Макдоналдс» на наш запрос сообщили, что вариант введения QR-кодов «пока не рассматривают».

Однако некоторые владельцев заведений общепита всё же решили продолжить работу в формате COVID-free — например, при посещении бургерной «Жадина-Говядина» на ул. Михеева у нашего корреспондента потребовали QR-код.

 

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Автор: Леонид Почекин
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 19:20 −1
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