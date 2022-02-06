Анастасия Рыгалина из Богородицка вошла в десятку лучших в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине
Дистанцию длиной 15 километров Настя преодолела за 45 минут и 30,9 секунды.
Уроженка Богородицка Анастасия Рыгалина заняла 8-е место в скиатлоне на зимних Олимпийских играх в Пекине. Она преодолела дистанцию длиной 15 км за 45 минут 30,9 секунды.
Победа досталась норвежской спортсменке Терезе Йохауг - она пришла к финишу на 1 минуту 17,2 секунды быстрее. В скиатлоне спортсмены первую половину дистанции преодолевают классическим стилем, а вторую — свободным.
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