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Анастасия Рыгалина из Богородицка вошла в десятку лучших в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине

Анастасия Рыгалина из Богородицка вошла в десятку лучших в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине

Дистанцию длиной 15 километров Настя преодолела за 45 минут и 30,9 секунды.

Уроженка Богородицка Анастасия Рыгалина заняла 8-е место в скиатлоне на зимних Олимпийских играх в Пекине. Она преодолела дистанцию длиной 15 км за 45 минут 30,9 секунды.

Победа досталась норвежской спортсменке Терезе Йохауг - она пришла к финишу на 1 минуту 17,2 секунды быстрее. В скиатлоне спортсмены первую половину дистанции преодолевают классическим стилем, а вторую — свободным.

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