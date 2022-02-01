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Как выглядит новый физкультурно-оздоровительный центр с бассейнами в Заречье: фоторепортаж

Как выглядит новый физкультурно-оздоровительный центр с бассейнами в Заречье: фоторепортаж

Сегодня, 1 февраля, ФОК посетил губернатор.

Новый ФОК «Заречье» построили на улице Ствольной в Туле. ФОК построен по поручению главы региона за счёт внебюджетных средств. Myslo писал про строительство здесь.
 
«Открытие этого объекта — важное событие для жителей Заречья. Полноценный ФОК с бассейном в Зареченском округе был необходим. И благодаря нашим социальным партнёрам этот проект был реализован в короткие сроки — чуть больше, чем за год. Новый ФОК стал одним из крупнейших в регионе», — сказал Алексей Дюмин.
 
В новом ФОКе уже проводятся занятия для учащихся спортивных школ по волейболу, баскетболу, плаванию, карате и фехтованию. Тренерский штат полностью укомплектован.
 
В ФОКе два бассейна — детский (с трех лет) и взрослый.
Здание полностью адаптировано для инвалидов и маломобильных граждан.
 
Губернатор поручил министру спорта региона Дмитрию Яковлеву совместно с администрацией Тулы обеспечить содержание ФОКа и проработать вопрос укрепления материально-технической базы секции по фехтованию.
Галерея
Как выглядит новый физкультурно-оздоровительный центр с бассейнами в Заречье: фоторепортаж, Фото: 1
Как выглядит новый физкультурно-оздоровительный центр с бассейнами в Заречье: фоторепортаж, Фото: 2
Как выглядит новый физкультурно-оздоровительный центр с бассейнами в Заречье: фоторепортаж, Фото: 3
Как выглядит новый физкультурно-оздоровительный центр с бассейнами в Заречье: фоторепортаж, Фото: 4
Как выглядит новый физкультурно-оздоровительный центр с бассейнами в Заречье: фоторепортаж, Фото: 5
Как выглядит новый физкультурно-оздоровительный центр с бассейнами в Заречье: фоторепортаж, Фото: 6
Как выглядит новый физкультурно-оздоровительный центр с бассейнами в Заречье: фоторепортаж, Фото: 7
Как выглядит новый физкультурно-оздоровительный центр с бассейнами в Заречье: фоторепортаж, Фото: 8
Как выглядит новый физкультурно-оздоровительный центр с бассейнами в Заречье: фоторепортаж, Фото: 9
Как выглядит новый физкультурно-оздоровительный центр с бассейнами в Заречье: фоторепортаж, Фото: 10
Как выглядит новый физкультурно-оздоровительный центр с бассейнами в Заречье: фоторепортаж, Фото: 11
Как выглядит новый физкультурно-оздоровительный центр с бассейнами в Заречье: фоторепортаж, Фото: 12
Как выглядит новый физкультурно-оздоровительный центр с бассейнами в Заречье: фоторепортаж, Фото: 13
Как выглядит новый физкультурно-оздоровительный центр с бассейнами в Заречье: фоторепортаж, Фото: 14
Как выглядит новый физкультурно-оздоровительный центр с бассейнами в Заречье: фоторепортаж, Фото: 15
Как выглядит новый физкультурно-оздоровительный центр с бассейнами в Заречье: фоторепортаж, Фото: 16
Как выглядит новый физкультурно-оздоровительный центр с бассейнами в Заречье: фоторепортаж, Фото: 17
Как выглядит новый физкультурно-оздоровительный центр с бассейнами в Заречье: фоторепортаж, Фото: 18
Как выглядит новый физкультурно-оздоровительный центр с бассейнами в Заречье: фоторепортаж, Фото: 19
Как выглядит новый физкультурно-оздоровительный центр с бассейнами в Заречье: фоторепортаж, Фото: 20
Как выглядит новый физкультурно-оздоровительный центр с бассейнами в Заречье: фоторепортаж, Фото: 21
Как выглядит новый физкультурно-оздоровительный центр с бассейнами в Заречье: фоторепортаж, Фото: 22
Как выглядит новый физкультурно-оздоровительный центр с бассейнами в Заречье: фоторепортаж, Фото: 23
Как выглядит новый физкультурно-оздоровительный центр с бассейнами в Заречье: фоторепортаж, Фото: 24
Как выглядит новый физкультурно-оздоровительный центр с бассейнами в Заречье: фоторепортаж, Фото: 25
Как выглядит новый физкультурно-оздоровительный центр с бассейнами в Заречье: фоторепортаж, Фото: 26
Как выглядит новый физкультурно-оздоровительный центр с бассейнами в Заречье: фоторепортаж, Фото: 27
Как выглядит новый физкультурно-оздоровительный центр с бассейнами в Заречье: фоторепортаж, Фото: 28
Как выглядит новый физкультурно-оздоровительный центр с бассейнами в Заречье: фоторепортаж, Фото: 29
Как выглядит новый физкультурно-оздоровительный центр с бассейнами в Заречье: фоторепортаж, Фото: 30
Как выглядит новый физкультурно-оздоровительный центр с бассейнами в Заречье: фоторепортаж, Фото: 31
Как выглядит новый физкультурно-оздоровительный центр с бассейнами в Заречье: фоторепортаж, Фото: 32
Как выглядит новый физкультурно-оздоровительный центр с бассейнами в Заречье: фоторепортаж, Фото: 33
Как выглядит новый физкультурно-оздоровительный центр с бассейнами в Заречье: фоторепортаж, Фото: 34
Как выглядит новый физкультурно-оздоровительный центр с бассейнами в Заречье: фоторепортаж, Фото: 35
Как выглядит новый физкультурно-оздоровительный центр с бассейнами в Заречье: фоторепортаж, Фото: 36
Как выглядит новый физкультурно-оздоровительный центр с бассейнами в Заречье: фоторепортаж, Фото: 37
Как выглядит новый физкультурно-оздоровительный центр с бассейнами в Заречье: фоторепортаж, Фото: 38
Как выглядит новый физкультурно-оздоровительный центр с бассейнами в Заречье: фоторепортаж, Фото: 39
Как выглядит новый физкультурно-оздоровительный центр с бассейнами в Заречье: фоторепортаж, Фото: 40
Как выглядит новый физкультурно-оздоровительный центр с бассейнами в Заречье: фоторепортаж, Фото: 41
Как выглядит новый физкультурно-оздоровительный центр с бассейнами в Заречье: фоторепортаж, Фото: 42
Как выглядит новый физкультурно-оздоровительный центр с бассейнами в Заречье: фоторепортаж, Фото: 43
Как выглядит новый физкультурно-оздоровительный центр с бассейнами в Заречье: фоторепортаж, Фото: 44
Как выглядит новый физкультурно-оздоровительный центр с бассейнами в Заречье: фоторепортаж, Фото: 45
Как выглядит новый физкультурно-оздоровительный центр с бассейнами в Заречье: фоторепортаж, Фото: 46
Как выглядит новый физкультурно-оздоровительный центр с бассейнами в Заречье: фоторепортаж, Фото: 47
Как выглядит новый физкультурно-оздоровительный центр с бассейнами в Заречье: фоторепортаж, Фото: 48
Как выглядит новый физкультурно-оздоровительный центр с бассейнами в Заречье: фоторепортаж, Фото: 49
Как выглядит новый физкультурно-оздоровительный центр с бассейнами в Заречье: фоторепортаж, Фото: 50
Как выглядит новый физкультурно-оздоровительный центр с бассейнами в Заречье: фоторепортаж, Фото: 51
Как выглядит новый физкультурно-оздоровительный центр с бассейнами в Заречье: фоторепортаж, Фото: 52
Как выглядит новый физкультурно-оздоровительный центр с бассейнами в Заречье: фоторепортаж, Фото: 53
Как выглядит новый физкультурно-оздоровительный центр с бассейнами в Заречье: фоторепортаж, Фото: 54
Как выглядит новый физкультурно-оздоровительный центр с бассейнами в Заречье: фоторепортаж, Фото: 55
Как выглядит новый физкультурно-оздоровительный центр с бассейнами в Заречье: фоторепортаж, Фото: 56
Как выглядит новый физкультурно-оздоровительный центр с бассейнами в Заречье: фоторепортаж, Фото: 57
Как выглядит новый физкультурно-оздоровительный центр с бассейнами в Заречье: фоторепортаж, Фото: 58
Как выглядит новый физкультурно-оздоровительный центр с бассейнами в Заречье: фоторепортаж, Фото: 59
Как выглядит новый физкультурно-оздоровительный центр с бассейнами в Заречье: фоторепортаж, Фото: 60
Как выглядит новый физкультурно-оздоровительный центр с бассейнами в Заречье: фоторепортаж, Фото: 61
Как выглядит новый физкультурно-оздоровительный центр с бассейнами в Заречье: фоторепортаж, Фото: 62
Как выглядит новый физкультурно-оздоровительный центр с бассейнами в Заречье: фоторепортаж, Фото: 63
Как выглядит новый физкультурно-оздоровительный центр с бассейнами в Заречье: фоторепортаж, Фото: 64
Как выглядит новый физкультурно-оздоровительный центр с бассейнами в Заречье: фоторепортаж, Фото: 65
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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 18:00 0
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