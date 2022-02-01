Как выглядит новый физкультурно-оздоровительный центр с бассейнами в Заречье: фоторепортаж

Новый ФОК «Заречье» построили на улице Ствольной в Туле. ФОК построен по поручению главы региона за счёт внебюджетных средств. Myslo писал про строительство здесь

«Открытие этого объекта — важное событие для жителей Заречья. Полноценный ФОК с бассейном в Зареченском округе был необходим. И благодаря нашим социальным партнёрам этот проект был реализован в короткие сроки — чуть больше, чем за год. Новый ФОК стал одним из крупнейших в регионе», — сказал Алексей Дюмин.

В новом ФОКе уже проводятся занятия для учащихся спортивных школ по волейболу, баскетболу, плаванию, карате и фехтованию. Тренерский штат полностью укомплектован.

В ФОКе два бассейна — детский (с трех лет) и взрослый.

Здание полностью адаптировано для инвалидов и маломобильных граждан.

Губернатор поручил министру спорта региона Дмитрию Яковлеву совместно с администрацией Тулы обеспечить содержание ФОКа и проработать вопрос укрепления материально-технической базы секции по фехтованию.