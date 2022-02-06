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На Куликовом поле прошёл фестиваль «Зимние забавы на Конном дворе»: фоторепортаж
Фото Романа Солопова

На Куликовом поле прошёл фестиваль «Зимние забавы на Конном дворе»: фоторепортаж

Гости смогли пообщаться с обитателями музейной конюшни, поесть блинов, порисовать на снегу, построить иглу и узнать много нового об истории Епифани.

Село Монастырщино стало местом встречи всех, кто любит братьев наших меньших и интересуется историей родного края. Одной из самых любимых зимних забав в старину было катание на санях, запряженных лошадьми.

В этом году Куликово поле в третий раз стало площадкой, где можно научиться рабочей выездке. Это новая для нашей страны дисциплина конного спорта, направленная на сохранение национальных традиций по использованию лошади в сельских работах.

На фестивале прошли показательные выступления «Богатырская застава». Тульские реконструкторы из клуба «Сварга» представили историю конной пограничной стражи Епифани конца XVI – начала XVII века. Дети и взрослые смогли не только увидеть, но подержать в руках элементы вооружения стрельцов и казаков и примерить их обмундирование. Участники праздника научились отливать свинцовые пули для пищали и фотографировались на память в исторических костюмах.

Целыми семьями из ледяных «кирпичей» гости Куликова поля строили иглу. А самые маленькие участники фестивали погрузились в творчество – рисовали акварелью на снегу. После насыщенной программы всех угостили блинами, приготовленными «на пеньках» и ароматным чаем из трав, растущих на Куликовом поле.

Смотрите атмосферный фоторепортаж Романа Солопова!

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Фестиваль "Зимние забавы на Конном дворе", Фото: 13
Фестиваль "Зимние забавы на Конном дворе", Фото: 14
Фестиваль "Зимние забавы на Конном дворе", Фото: 15
Фестиваль "Зимние забавы на Конном дворе", Фото: 16
Фестиваль "Зимние забавы на Конном дворе", Фото: 17
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Фестиваль "Зимние забавы на Конном дворе", Фото: 22
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