новости
новости
Регистрация
«Больница закрыта, все заболели»: в Туле сотрудники детской поликлиники полностью ушли на больничный

«Больница закрыта, все заболели»: в Туле сотрудники детской поликлиники полностью ушли на больничный

Куда обращаться пациентам, рассказали в Минздраве.

Сегодня, 1 февраля, на дверях поликлиники на ул. Бондаренко жители увидели вот такое объявление:

Как пояснили на запрос Myslo в региональном Минздраве, с 1 февраля прием пациентов, прикрепленных к структурному подразделению Детской городской клинической больницы на улице Бондаренко, ведут врачи поликлиники № 1 на улице Марата, 47.
 
«Сотрудники подразделения ушли на больничный. Вплоть до вчерашнего дня они продолжали вести прием пациентов и обслуживание вызовов на дому.
 
31 января медработники всех подразделений городской больницы в общей сложности обслужили беспрецедентное количество вызовов на дом — более 750.
 
Это на 150% больше среднего количества вызовов в период сезонного подъема заболеваемости», — пояснили в пресс-службе министерства.
 
Несмотря на временное закрытие филиала на Бондаренко, ни один малыш не окажется без медицинской помощи. Прием ведется в поликлинике № 1 на Марата, 47 по следующему графику:
 
  • понедельник-суббота — с 8.00 до 20.00;
  • воскресенье — с 9.00 до 18.00.
Записаться на прием к врачу можно по телефонам 8−800−450−33−03, 33−83−77 ежедневно с 8.00 до 20.00, а также на сайте Доктор71. Вызвать врача на дом можно по телефону 33−80−38 (ежедневно, с 8.00 до 16.00) или на сайте Доктор71.
 
Минздрав рекомендует соблюдать простые правила, чтобы снизить риск заражения:
 
  • уменьшить число контактов;
  • вакцинироваться и ревакцинироваться взрослым членам семьи;
  • в случае появления симптомов ОРВИ обратиться за медицинской помощью.
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 17:40 −2
Другие статьи по темам
Событие
поликлиникабольничныйминздрав
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Как выглядит новый физкультурно-оздоровительный центр с бассейнами в Заречье: фоторепортаж
Как выглядит новый физкультурно-оздоровительный центр с бассейнами в Заречье: фоторепортаж
Убил или случайно застрелил на охоте? В Тульской области по горячим следам раскрыто убийство жителя Подмосковья
Убил или случайно застрелил на охоте? В Тульской области по горячим следам раскрыто убийство жителя Подмосковья
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.