«Больница закрыта, все заболели»: в Туле сотрудники детской поликлиники полностью ушли на больничный

Куда обращаться пациентам, рассказали в Минздраве.

Сегодня, 1 февраля, на дверях поликлиники на ул. Бондаренко жители увидели вот такое объявление:

Как пояснили на запрос Myslo в региональном Минздраве, с 1 февраля прием пациентов, прикрепленных к структурному подразделению Детской городской клинической больницы на улице Бондаренко, ведут врачи поликлиники № 1 на улице Марата, 47.

«Сотрудники подразделения ушли на больничный. Вплоть до вчерашнего дня они продолжали вести прием пациентов и обслуживание вызовов на дому.

31 января медработники всех подразделений городской больницы в общей сложности обслужили беспрецедентное количество вызовов на дом — более 750.

Это на 150% больше среднего количества вызовов в период сезонного подъема заболеваемости», — пояснили в пресс-службе министерства.

Несмотря на временное закрытие филиала на Бондаренко, ни один малыш не окажется без медицинской помощи. Прием ведется в поликлинике № 1 на Марата, 47 по следующему графику:

понедельник-суббота — с 8.00 до 20.00;

воскресенье — с 9.00 до 18.00.

Записаться на прием к врачу можно по телефонам 8−800−450−33−03, 33−83−77 ежедневно с 8.00 до 20.00, а также на сайте Доктор71 . Вызвать врача на дом можно по телефону 33−80−38 (ежедневно, с 8.00 до 16.00) или на сайте Доктор71

Минздрав рекомендует соблюдать простые правила, чтобы снизить риск заражения: