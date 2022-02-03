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МЧС предупредило о риске массового обрушения кровель в Тульской области

МЧС предупредило о риске массового обрушения кровель в Тульской области

В регион в ближайшие дни придет потепление, ожидается мокрый снег и снег с дождем.

3 февраля по поручению губернатора Алексея Дюмина его первый заместитель — председатель правительства Тульской области Валерий Шерин в режиме ВКС провел совещание с главами администраций муниципалитетов региона.

Основной темой стала очистка крыш от снега и наледи, а также предупреждение обрушения кровель домов.

Начальник Главного управления МЧС России по Тульской области Алексей Павлов доложил, что с начала 2022 года высота снежного покрова в среднем по области составляет 52 см. Это в два раза больше среднего значения за многие годы, в связи с этим участились случаи обрушения кровель зданий. Алексей Павлов отметил, что информация о необходимости очистки крыш зданий и сооружений от снега для уменьшения нагрузки на кровельные системы доводилась до УК и ТСЖ.

Крыши чистят, но работу нужно усилить, чтобы избежать массовых обрушений.

По словам Алексея Павлова, 7 февраля ожидается потепление, мокрый снег и дождь. Значительно усилится нагрузка на кровлю, увеличатся риски обрушения.

С начала года в регионе уже произошло несколько обрушений кровли жилых домов. Главы администраций муниципалитетов, где произошли обрушения, отчитались о работе по устранению последствий. Ситуация на каждом объекте находится под их личным контролем.

— Мы поможем все восстановить, чтобы люди могли жить в своих домах. А управляющие компании и ТСЖ, которые допустили халатность в работе, должны быть привлечены к ответственности по полной программе, — подчеркнул Валерий Шерин.

Начальник государственной жилищной инспекции региона Леонид Ивченко доложил, что согласно Жилищному кодексу, организации, ответственные за содержание общедомового имущества, будь то УК или ТСЖ, должны содержать его в состоянии, безопасном для жизни и здоровья людей.

Валерий Шерин рекомендовал организациям и учреждениям оперативно расчистить кровлю, а ГЖИ — усилить проверки по очистке крыш по всей области. Он также поручил главам администраций взять на личный контроль и усилить работу по расчистке крыш многоквартирных домов, ускорить подготовку материалов по результатам муниципального жилищного контроля и передавать их в ГЖИ для оперативного реагирования.

— Только путем межведомственного взаимодействия мы сможем предупредить массовое обрушение кровель. Метеоусловия будут неблагоприятными еще долго, поэтому нам нужно работать на опережение. За эти вопросы главы администраций отвечают лично, — подчеркнул Валерий Шерин.

 

Напомним, 3 февраля в Щекино частично обрушилась крыша дома № 44 по ул. Советской. Никто не пострадал.

Аналогичный случай произошел в Алексине 31 января в доме № 8 по ул. Тульской. Тоже обошлось без пострадавших.

В поселке Спартаке Чернского района на территории сельхозпредприятия «Лидер», осуществляющего производство и хранение сельхозпродукции, под тяжестью снега обрушилась крыша ангара.

В результате обрушения находившаяся внутри 65-летняя женщина получила тяжкий вред здоровью, а 34-летний мужчина — легкий вред.

Возбуждено уголовное дело.
 

А в Туле на 10-летнюю девочку с пятиэтажки упала глыба льда. У ребенка черепно-мозговая травма и перелом трех позвонков. Ее состояние стабильно.

По факту ЧП прокуратура проверяет управляющую компанию «Жилкомцентр», следователи СК возбудили уголовное дело. Представители УК уверяют, что чистили крышу уже трижды за зиму и считают, что лед на ребенка упал с балкона пятого этажа, а значит, ответственность за это должен нести владелец квартиры.

 

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