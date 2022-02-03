В Щекино рухнула крыша жилого дома

Фото прокуратуры.

В Щекино частично обрушилась деревянная стропильная система дома № 44 по ул. Советской. Кровля рухнула над квартирами 3 и 4. В результате обрушения крыши жильцы дома не пострадали.

В настоящее время организовано их временное размещение в квартирах маневренного фонда.

На место происшествия незамедлительно прибыл прокурор города Артур Зенкин. Дом обследовала прокуратура с участием оперативных сотрудников пожарно-спасательной части № 31 и областной поисково-спасательной службы.

В связи с ненадлежащим состоянием указанного дома в адрес управляющей компании ООО «ЩУК» внесено представление с требованием принять меры к устранению нарушений, директор УК вызван для привлечения к административной ответственности, предусмотренной ст. 7.22 КоАП РФ. Аналогичное представление внесено в адрес главы МО «Щекинский район».

Приняты незамедлительные меры к оценке технического состояния здания специализированной организацией.