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В Щекино рухнула крыша жилого дома
Фото прокуратуры.

В Щекино рухнула крыша жилого дома

Жильцы не пострадали. Прокуратура проводит проверку.

В Щекино частично обрушилась деревянная стропильная система дома № 44 по ул. Советской. Кровля рухнула над квартирами 3 и 4. В результате обрушения крыши жильцы дома не пострадали.
 
В настоящее время организовано их временное размещение в квартирах маневренного фонда.
 
На место происшествия незамедлительно прибыл прокурор города Артур Зенкин. Дом обследовала прокуратура с участием оперативных сотрудников пожарно-спасательной части № 31 и областной поисково-спасательной службы.
 
В связи с ненадлежащим состоянием указанного дома в адрес управляющей компании ООО «ЩУК» внесено представление с требованием принять меры к устранению нарушений, директор УК вызван для привлечения к административной ответственности, предусмотренной ст. 7.22 КоАП РФ. Аналогичное представление внесено в адрес главы МО «Щекинский район».
 
Приняты незамедлительные меры к оценке технического состояния здания специализированной организацией.
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В Щекино под тяжестью снега рухнула крыша жилого дома , Фото: 1
В Щекино под тяжестью снега рухнула крыша жилого дома , Фото: 2
В Щекино под тяжестью снега рухнула крыша жилого дома , Фото: 3
В Щекино под тяжестью снега рухнула крыша жилого дома , Фото: 4
В Щекино под тяжестью снега рухнула крыша жилого дома , Фото: 5
В Щекино под тяжестью снега рухнула крыша жилого дома , Фото: 6
В Щекино под тяжестью снега рухнула крыша жилого дома , Фото: 7
В Щекино под тяжестью снега рухнула крыша жилого дома , Фото: 8
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Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 12:31 +7
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