«Сосулька рухнула на ребенка с козырька балкона 5-го этажа»: УК «Жилкомцентр» не видит своей вины в случившемся

— Крышу дома № 58 на улице Полюсной наша УК убирала трижды за эту зиму. Это подтверждается договорами подряда и актами выполненных работ. Крыша была очищена от снега.

Наледь, которая вчера травмировала девочку, упала с козырька балкона пятого этажа. Прокурорские работники, которые поднимались на крышу, видели: там нет осколков. А вот на козырьке балкона есть.

По закону УК не несет ответственности за сосульки и снег на козырьках балконов — это зона ответственности собственников жилья. Мы, со своей стороны, только предупреждаем жильцов, напоминаем им, развешиваем уведомления о необходимости очистки балконов от снега и льда.

О состоянии пострадавшей девочки я узнала из СМИ, надеюсь, с ней все будет хорошо!