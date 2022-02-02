«Сосулька рухнула на ребенка с козырька балкона 5-го этажа»: УК «Жилкомцентр» не видит своей вины в случившемся
Myslo пообщался с заместителем гендиректора УК Кристиной Билан.
Кристина Билан
— Крышу дома № 58 на улице Полюсной наша УК убирала трижды за эту зиму. Это подтверждается договорами подряда и актами выполненных работ. Крыша была очищена от снега.
Наледь, которая вчера травмировала девочку, упала с козырька балкона пятого этажа. Прокурорские работники, которые поднимались на крышу, видели: там нет осколков. А вот на козырьке балкона есть.
По закону УК не несет ответственности за сосульки и снег на козырьках балконов — это зона ответственности собственников жилья. Мы, со своей стороны, только предупреждаем жильцов, напоминаем им, развешиваем уведомления о необходимости очистки балконов от снега и льда.
О состоянии пострадавшей девочки я узнала из СМИ, надеюсь, с ней все будет хорошо!
Напомним, 1 февраля на ул. Полюсной, 58 на 10-летнюю девочку упала глыба льда. Ребенок получил травму позвоночника и сейчас находится в больнице. Прокуратура проводит проверку, региональное СУ СКР по Тульской области возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).