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«Сосулька рухнула на ребенка с козырька балкона 5-го этажа»: УК «Жилкомцентр» не видит своей вины в случившемся
Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

«Сосулька рухнула на ребенка с козырька балкона 5-го этажа»: УК «Жилкомцентр» не видит своей вины в случившемся

Myslo пообщался с заместителем гендиректора УК Кристиной Билан.

После падения глыбы льда на 10-летнюю девочку прокуратура начала проверку исполнения тульской УК «Жилкомцентр» требований законодательства, обязывающих управляющие организации осуществлять очистку кровли от скопления снега, наледи и сосулек, обеспечивать безопасные условия проживания граждан.
 
Заместитель гендиректора УК «Жилкомцентр» Кристина Билан:
 

Кристина Билан

— Крышу дома № 58 на улице Полюсной наша УК убирала трижды за эту зиму. Это подтверждается договорами подряда и актами выполненных работ. Крыша была очищена от снега.

Наледь, которая вчера травмировала девочку, упала с козырька балкона пятого этажа. Прокурорские работники, которые поднимались на крышу, видели: там нет осколков. А вот на козырьке балкона есть.

По закону УК не несет ответственности за сосульки и снег на козырьках балконов — это зона ответственности собственников жилья. Мы, со своей стороны, только предупреждаем жильцов, напоминаем им, развешиваем уведомления о необходимости очистки балконов от снега и льда.

О состоянии пострадавшей девочки я узнала из СМИ, надеюсь, с ней все будет хорошо!

Напомним, 1 февраля на ул. Полюсной, 58 на 10-летнюю девочку упала глыба льда. Ребенок получил травму позвоночника и сейчас находится в больнице. Прокуратура проводит проверку, региональное СУ СКР по Тульской области возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 15:01 +5
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