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В Тульской области на сельхозпредприятии на людей рухнул ангар: момент ЧП попал на видео

В Тульской области на сельхозпредприятии на людей рухнул ангар: момент ЧП попал на видео

Следственный комитет обнародовал видео происшествия в Чернском районе.

31 января 2022 года в поселке Спартак Чернского района на территории сельхозпредприятия «Лидер», осуществляющего производство и хранение сельхозпродукции, под тяжестью снега обрушилась крыша ангара.

В результате обрушения находившаяся внутри 65-летняя женщина получила повреждения, отнесенные к тяжкому вреду здоровью, а 34-летнему мужчине причинен легкий вред здоровью.
 
Возбуждено уголовное дело.
 
 
 
Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 16:31 +3
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