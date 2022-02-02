В Тульской области на сельхозпредприятии на людей рухнул ангар: момент ЧП попал на видео
Следственный комитет обнародовал видео происшествия в Чернском районе.
31 января 2022 года в поселке Спартак Чернского района на территории сельхозпредприятия «Лидер», осуществляющего производство и хранение сельхозпродукции, под тяжестью снега обрушилась крыша ангара.
В результате обрушения находившаяся внутри 65-летняя женщина получила повреждения, отнесенные к тяжкому вреду здоровью, а 34-летнему мужчине причинен легкий вред здоровью.
Возбуждено уголовное дело.
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