В Тульской области на сельхозпредприятии на людей рухнул ангар: момент ЧП попал на видео

31 января 2022 года в поселке Спартак Чернского района на территории сельхозпредприятия «Лидер», осуществляющего производство и хранение сельхозпродукции, под тяжестью снега обрушилась крыша ангара.

В результате обрушения находившаяся внутри 65-летняя женщина получила повреждения, отнесенные к тяжкому вреду здоровью, а 34-летнему мужчине причинен легкий вред здоровью.

Возбуждено уголовное дело.