В Тульской области от ковида вакцинировались 223 подростка

В Тульской области на сегодняшний день от ковида вакцинировались 223 ребенка в возрасте от 12 до 17 лет. Об этом Myslo рассказали в региональном Минздраве.

Напомним, вакцинация подростков в регионе стартовала 26 января. Детей прививают вакциной «Гам-КОВИД-Вак-М» («Спутник-М»).

Чтобы записать ребенка на прививку, нужно обратиться в лечебное учреждение по месту прописки/прикрепления. Родители или законные представители подростка должны написать заявление и заполнить согласие на прививку.

Если ребенку 15 лет и больше, он сам имеет право принимать решение — прививаться или нет.

Вакцинация детей 12−17 лет в Тульской области в данный момент добровольная. Любой родитель, который принял решение вакцинировать ребенка, может обратиться в больницу.

«Гам-КОВИД-Вак-М» и вакцина «Спутник V» идентичны, но в детской вакцине антигены снижены в пять раз. Вакцина двухкомпонентная, второй компонент вводится на 21-й день после первой. Хранится в специальных холодильниках при температуре -18 градусов.

Отметим, ранее глава Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев рассказывал, что в регионе у четырех детей подтвердился новый штамм коронавируса «омикрон».