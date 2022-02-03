Фото pxhere.com
Как послать человека обидно, но цензурно? Тест
Сегодня мир борется с ненормативной лексикой. А мы изобретаем новые способы парировать неприятным оппонентам.
3 февраля — Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой. В русском языке всего 4 корня матерных слов, из которых люди образуют сотни запрещенных. Эти слова нельзя употреблять в общественных местах и в СМИ. На Myslo, напомним, они тоже запрещены.
Но ведь матерные слова легко можно заменить на что-то пристойное и заковыристое. Вот, к примеру, старинные резкие словечки — чем не вариант? Myslo решил вспомнить свой тест-путеводитель по старинным ругательствам. Пройдем?
15 вопросов и ответов, которые помогут разнообразить ваш словарный запас и не дадут угодить в бан на Myslo.
5 января, в 19:10, 166 7772 15
31 декабря, в 09:10, 54 7142 9
25 декабря, в 10:02, 123 6248 16
13 декабря, в 19:07, 41 4924 10
Другие статьи по темам
Событие