Как послать человека обидно, но цензурно? Тест

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Сегодня мир борется с ненормативной лексикой. А мы изобретаем новые способы парировать неприятным оппонентам.

3 февраля — Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой. В русском языке всего 4 корня матерных слов, из которых люди образуют сотни запрещенных. Эти слова нельзя употреблять в общественных местах и в СМИ. На Myslo, напомним, они тоже запрещены

Но ведь матерные слова легко можно заменить на что-то пристойное и заковыристое. Вот, к примеру, старинные резкие словечки — чем не вариант? Myslo решил вспомнить свой тест-путеводитель по старинным ругательствам. Пройдем?

15 вопросов и ответов, которые помогут разнообразить ваш словарный запас и не дадут угодить в бан на Myslo.