Фото АО "Тулагоргаз".
Кому в Туле отключат газ в феврале: список адресов
«Тулагоргаз» опубликовал график плановых работ по техобслуживанию газового оборудования с временной приостановкой газа.
Работы будут проводиться по следующим адресам:
2 февраля с 10.00 до 17.00:
- ул. Кутузова, 124,
- ул. Калинина, 79.
3, 4 февраля с 10.00 до 17.00:
- ул. Калинина, 79.
7 февраля с 12.00 до 18.00:
- пер. Шевченко, 6,
- ул. Смидович, 4-а,
- ул. Кауля, 27,
- ул. Маршала Жукова, 14-в, подъезды №№ 1,2.
с 10.00 до 17.00:
- ул. Щегловская Засека, 32,
- ул. Калинина, 79-б,
- ул. Кутузова, 106-а,
- ул. Волкова, 9,
- ул. Декабристов, 82.
8 февраля с 12.00 до 18.00:
- ул. Смидович, 6-а,
- ул. Смидович, 6-б,
- ул. Маршала Жукова, 14-в, подъезды №№ 3, 4.
с 10.00 до 17.00:
- ул. Калинина, 79,
- ул. Щегловская Засека, 32,
- ул. Калинина, 79-б,
- ул. Кутузова, 106-а,
- ул. Волкова, 9.
9 февраля с 12.00 до 18.00:
- ул. Смидович, 6-в.
с 12.00 до 14.00
- ул. Бардина, 12.
с 10.00 до 17.00
- ул. Щегловская Засека, 32,
- ул. Калинина, 79-б,
- ул. Кутузова, 106-а,
- ул. Волкова, 9,
- ул. Декабристов, 82.
10 февраля с 12.00 до 18.00:
- ул. Н. Руднева, 56-б.
с 10.00 до 17.00:
- ул. Щегловская Засека, 32,
- - ул. Калинина, 79-б,
- - ул. Кутузова, 106-а.
11 февраля с 10.00 до 17.00:
- ул. Щегловская Засека, 32.
14 февраля с 12.00 до 18.00:
- ул. Кауля, 7, корпус 3.
с 10.00 до 17.00:
- ул. Щегловская Засека, 32,
- ул. Калинина, 79-б,
- ул. Декабристов, 82,
- ул. Волкова, 9-а,
- ул. Кутузова, 108-а,
- ул. Металлургов, 43-в.
15 февраля с 12.00 до 18.00:
- ул. Тихмянова, 40, подъезды №№ 1, 2.
с 10.00 до 17.00:
- ул. Щегловская Засека, 32,
- ул. Волкова, 9-а,
- ул. Кутузова, 108-а,
- ул. Металлургов, 43-в,
- 1-й проезд Металлургов, 5-а.
16 февраля с 12.00 до 18.00:
- ул. Тихмянова, 40, подъезды №№ 3, 4.
с 10.00 до 17.00:
- ул. Декабристов, 82,
- ул. Волкова, 9-а,
- ул. Кутузова, 108-а,
- ул. Металлургов, 43-в,
- 1-й проезд Металлургов, 5-а.
17 февраля с 10.00 до 17.00:
- ул. Волкова, 9-а,
- ул. Кутузова, 108-а,
- ул. Металлургов, 43-в,
- 1-й проезд Металлургов, 5-а.
Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит с обеспечением доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов.
АО «Тулагоргаз» просит лиц, которые по каким-либо причинам не смогут присутствовать дома в день проведения проверки, сообщить об этом заранее. Вызвать мастера на удобную дату и время можно по телефонам: 25−36−68, 25−36−56, 25−36−37 либо сделать заявку на сайте.
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