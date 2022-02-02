Кому в Туле отключат газ в феврале: список адресов

Фото АО "Тулагоргаз".

Работы будут проводиться по следующим адресам:

2 февраля с 10.00 до 17.00:

ул. Кутузова, 124,

ул. Калинина, 79.

3, 4 февраля с 10.00 до 17.00:

ул. Калинина, 79.

7 февраля с 12.00 до 18.00:

пер. Шевченко, 6,

ул. Смидович, 4-а,

ул. Кауля, 27,

ул. Маршала Жукова, 14-в, подъезды №№ 1,2.

с 10.00 до 17.00:

ул. Щегловская Засека, 32,

ул. Калинина, 79-б,

ул. Кутузова, 106-а,

ул. Волкова, 9,

ул. Декабристов, 82.

8 февраля с 12.00 до 18.00:

ул. Смидович, 6-а,

ул. Смидович, 6-б,

ул. Маршала Жукова, 14-в, подъезды №№ 3, 4.

с 10.00 до 17.00:

ул. Калинина, 79,

ул. Щегловская Засека, 32,

ул. Калинина, 79-б,

ул. Кутузова, 106-а,

ул. Волкова, 9.

9 февраля с 12.00 до 18.00:

ул. Смидович, 6-в.

с 12.00 до 14.00

ул. Бардина, 12.

с 10.00 до 17.00

ул. Щегловская Засека, 32,

ул. Калинина, 79-б,

ул. Кутузова, 106-а,

ул. Волкова, 9,

ул. Декабристов, 82.

10 февраля с 12.00 до 18.00:

ул. Н. Руднева, 56-б.

с 10.00 до 17.00:

ул. Щегловская Засека, 32,

- ул. Калинина, 79-б,

- ул. Кутузова, 106-а.

11 февраля с 10.00 до 17.00:

ул. Щегловская Засека, 32.

14 февраля с 12.00 до 18.00:

ул. Кауля, 7, корпус 3.

с 10.00 до 17.00:

ул. Щегловская Засека, 32,

ул. Калинина, 79-б,

ул. Декабристов, 82,

ул. Волкова, 9-а,

ул. Кутузова, 108-а,

ул. Металлургов, 43-в.

15 февраля с 12.00 до 18.00:

ул. Тихмянова, 40, подъезды №№ 1, 2.

с 10.00 до 17.00:

ул. Щегловская Засека, 32,

ул. Волкова, 9-а,

ул. Кутузова, 108-а,

ул. Металлургов, 43-в,

1-й проезд Металлургов, 5-а.

16 февраля с 12.00 до 18.00:

ул. Тихмянова, 40, подъезды №№ 3, 4.

с 10.00 до 17.00:

ул. Декабристов, 82,

ул. Волкова, 9-а,

ул. Кутузова, 108-а,

ул. Металлургов, 43-в,

1-й проезд Металлургов, 5-а.

17 февраля с 10.00 до 17.00:

ул. Волкова, 9-а,

ул. Кутузова, 108-а,

ул. Металлургов, 43-в,

1-й проезд Металлургов, 5-а.

Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит с обеспечением доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов.