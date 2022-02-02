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Кому в Туле отключат газ в феврале: список адресов
Фото АО "Тулагоргаз".

Кому в Туле отключат газ в феврале: список адресов

«Тулагоргаз» опубликовал график плановых работ по техобслуживанию газового оборудования с временной приостановкой газа.

Работы будут проводиться по следующим адресам:

2 февраля с 10.00 до 17.00:

  • ул. Кутузова, 124,
  • ул. Калинина, 79.

3, 4 февраля с 10.00 до 17.00:

  • ул. Калинина, 79.

7 февраля с 12.00 до 18.00:

  • пер. Шевченко, 6,
  • ул. Смидович, 4-а,
  • ул. Кауля, 27,
  • ул. Маршала Жукова, 14-в, подъезды №№ 1,2.

с 10.00 до 17.00:

  • ул. Щегловская Засека, 32,
  • ул. Калинина, 79-б,
  • ул. Кутузова, 106-а,
  • ул. Волкова, 9,
  • ул. Декабристов, 82.

8 февраля с 12.00 до 18.00:

  • ул. Смидович, 6-а,
  • ул. Смидович, 6-б,
  • ул. Маршала Жукова, 14-в, подъезды №№ 3, 4.

с 10.00 до 17.00:

  • ул. Калинина, 79,
  • ул. Щегловская Засека, 32,
  • ул. Калинина, 79-б,
  • ул. Кутузова, 106-а,
  • ул. Волкова, 9.

9 февраля с 12.00 до 18.00:

  • ул. Смидович, 6-в.

с 12.00 до 14.00

  • ул. Бардина, 12.

с 10.00 до 17.00

  • ул. Щегловская Засека, 32,
  • ул. Калинина, 79-б,
  • ул. Кутузова, 106-а,
  • ул. Волкова, 9,
  • ул. Декабристов, 82.

10 февраля с 12.00 до 18.00:

  • ул. Н. Руднева, 56-б.

с 10.00 до 17.00:

  • ул. Щегловская Засека, 32,
  • - ул. Калинина, 79-б,
  • - ул. Кутузова, 106-а.

11 февраля с 10.00 до 17.00:

  • ул. Щегловская Засека, 32.

14 февраля с 12.00 до 18.00:

  • ул. Кауля, 7, корпус 3.

с 10.00 до 17.00:

  • ул. Щегловская Засека, 32,
  • ул. Калинина, 79-б,
  • ул. Декабристов, 82,
  • ул. Волкова, 9-а,
  • ул. Кутузова, 108-а,
  • ул. Металлургов, 43-в.

15 февраля с 12.00 до 18.00:

  • ул. Тихмянова, 40, подъезды №№ 1, 2.

с 10.00 до 17.00:

  • ул. Щегловская Засека, 32,
  • ул. Волкова, 9-а,
  • ул. Кутузова, 108-а,
  • ул. Металлургов, 43-в,
  • 1-й проезд Металлургов, 5-а.

16 февраля с 12.00 до 18.00:

  • ул. Тихмянова, 40, подъезды №№ 3, 4.

с 10.00 до 17.00:

  • ул. Декабристов, 82,
  • ул. Волкова, 9-а,
  • ул. Кутузова, 108-а,
  • ул. Металлургов, 43-в,
  • 1-й проезд Металлургов, 5-а.

17 февраля с 10.00 до 17.00:

  • ул. Волкова, 9-а,
  • ул. Кутузова, 108-а,
  • ул. Металлургов, 43-в,
  • 1-й проезд Металлургов, 5-а.
 
Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит с обеспечением доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов.
 
АО «Тулагоргаз» просит лиц, которые по каким-либо причинам не смогут присутствовать дома в день проведения проверки, сообщить об этом заранее. Вызвать мастера на удобную дату и время можно по телефонам: 25−36−68, 25−36−56, 25−36−37 либо сделать заявку на сайте.
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:54 0
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