В Богородицке двое мужчин попались на краже палет

Сейчас они задержаны, в полиции проводят проверку.

В Богородицке сотрудники полиции установили двух мужчин, подозреваемых в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

По предварительным данным, к стражам порядка с заявлением обратилась администратор одного из сетевых магазинов. Женщина сообщила, что с разгрузочной площадки магазина исчезли 45 деревянных палет.

Полицейские внимательно изучили записи камер видеонаблюдения и установили личности подозреваемых. Ими оказались 36-летний и 26-летний мужчины. Сейчас они задержаны, в полиции по данному факту проводится проверка.