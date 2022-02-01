В Чернском районе пенсионер отказался идти за спиртным и зарезал собутыльника

В Чернском районе 69-летний местный житель обвиняется в убийстве, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следователей СУ СКР по Тульской области, 26 ноября 2021 года в частном доме в деревне Дьяково Чернского района обвиняемый распивал спиртные напитки с 43-летним сыном своей сожительницы. Между пьяными мужчинами произошел конфликт из-за того, что обвиняемый отказался идти в магазин за спиртным. В результате ссоры злоумышленник нанес удар ножом в грудную клетку потерпевшего. От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия.

Уголовное дело в отношении обвиняемого передано в суд для рассмотрения по существу.