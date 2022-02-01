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В Чернском районе пенсионер отказался идти за спиртным и зарезал собутыльника

В Чернском районе пенсионер отказался идти за спиртным и зарезал собутыльника

Уголовное дело в отношении мужчины передано в суд.

В Чернском районе 69-летний местный житель обвиняется в убийстве, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
 
По версии следователей СУ СКР по Тульской области, 26 ноября 2021 года в частном доме в деревне Дьяково Чернского района обвиняемый распивал спиртные напитки с 43-летним сыном своей сожительницы. Между пьяными мужчинами произошел конфликт из-за того, что обвиняемый отказался идти в магазин за спиртным. В результате ссоры злоумышленник нанес удар ножом в грудную клетку потерпевшего. От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия.
 
Уголовное дело в отношении обвиняемого передано в суд для рассмотрения по существу.
 
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