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Роспотребнадзор предложил ввести внеочередные каникулы для учеников тульских школ

Роспотребнадзор предложил ввести внеочередные каникулы для учеников тульских школ

Об этом глава ведомства рассказал на оперативном совещании у губернатора 31 января 2022 года.

По словам Александра Ломовцева, заболеваемость ОРВИ в регионе пошла в рост. При этом численность заболевших детей значительно выше, чем заболеваемость ковидом. За прошедшую неделю в регионе зарегистрировано 17 646 случаев гриппа и ОРВИ. Это выше эпидпорога в 2,6 раза и выше предыдущей недели на 84%. При этом заболеваемость среди детей 7−14 лет превышена в 2,2 раза.
 
Доля случаев детей среди заболевших 45%.
 
По словам Ломовцева, учебный процесс остановлен в 34 учебных заведениях региона, из них 32 — это школы. 12 603 ученика находятся на больничном. И количество это растет.
 
— Мы прогнозируем дальнейший рост заболеваемости до 20% учащихся, — сказал главный санитарный врач региона. — Мы направили предложение в министерство образования о внеочередных каникулах.
Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 14:15 −4
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