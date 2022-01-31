Роспотребнадзор предложил ввести внеочередные каникулы для учеников тульских школ

Об этом глава ведомства рассказал на оперативном совещании у губернатора 31 января 2022 года.

По словам Александра Ломовцева, заболеваемость ОРВИ в регионе пошла в рост. При этом численность заболевших детей значительно выше, чем заболеваемость ковидом. За прошедшую неделю в регионе зарегистрировано 17 646 случаев гриппа и ОРВИ. Это выше эпидпорога в 2,6 раза и выше предыдущей недели на 84%. При этом заболеваемость среди детей 7−14 лет превышена в 2,2 раза.

Доля случаев детей среди заболевших 45%.

По словам Ломовцева, учебный процесс остановлен в 34 учебных заведениях региона, из них 32 — это школы. 12 603 ученика находятся на больничном. И количество это растет.

— Мы прогнозируем дальнейший рост заболеваемости до 20% учащихся, — сказал главный санитарный врач региона. — Мы направили предложение в министерство образования о внеочередных каникулах.