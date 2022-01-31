Глава Роспотребнадзора: «Эта та ситуация, которой долго опасались. У нас взрывной рост ковида, сезонный подъем ОРВИ и гриппа»

В Тульской области такого никогда не фиксировали.

На совещании регионального оперштаба губернатор Алексей Дюмин заявил, что в Тульской области сложная эпидемиологическая ситуация. Но к ней начали готовиться еще две недели назад, когда мобилизовали все ресурсы.

Глава регионального Роспотребнадзора Александр Ломовцев рассказал, что впервые за всё время с начала пандемии в Тульской области идут два параллельных эпидпроцесса высокой интенсивности.

- Эта та ситуация, которой долго опасались, но никогда не фиксировали. Раньше у нас были либо ОРЗ и грипп, либо ковид. Они не шли параллельно. Сегодня это не так. Регистрируется взрывной рост COVID-19 и ярко выраженный сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. Продолжает распространяться лабораторно подтвержденный вирус гриппа «А» одновременно с вирусами других респираторных заболеваний и с ковидом, — заявил глава ведомства.

В Тульской области зарегистрировано 5522 случая коронавируса, что на 182% выше уровня предыдущей недели. Коэффициент распространения инфекции превышает 2.

- Заболеваемость протекает преимущественно легко, особенно у привитых. Количество случаев госпитализаций остается небольшим и растет незначительно. Охват тестирования остается высокий, — добавил Александр Ломовцев.

Заболеваемость растет среди взрослых, среди детей также, но не такими темпами.

Напомним, в регионе подтвердились первые случаи заболевания «омикроном». Официально новый штамм подтвержден у 42 человек.