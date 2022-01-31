Где в Туле не будет света 1 февраля
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:
- ул. Металлургов, 2-а,
- ул. Доватора, 12, 14,
- ул. Кутузова, 154, 156, 158,
- ул. Н. Островского, 25-37,
- ул. Парижской Коммуны, 36-62, 29-61,
- ул. Грибоедова, 31-62,
- ул. Бабарыкина, 1-15, 2-12,
- ул. Писемского, 14,
- ул. Красина, 55,
- ул. Нормандии-Неман, 2-19,
- Мясново: ул. Кабакова, 56-74, 53-а, 59, 63,
- ул. Полюсная, 9-19, 26-32, 4-а, 4, 6,
- 9-й пр-д, 6-40, 37-53, 12-а, 22-а, 36-а, 38-а,
- ул. Воздухофлотская, 48-54,
- 11-й пр-д, 13-а,17-а, 28, 30-а, 32-а, 12-а, 10-39,
- 12-й пр-д, 9, 11, 11-а, 12, 13, 14-а, 22,
- 10-й пр-д, 21, 22.
Другие статьи по темам
Событие
Место