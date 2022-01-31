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За неделю 700 жителей Тульской области попались на нарушении «масочного режима»
Фото из архива MySlo

За неделю 700 жителей Тульской области попались на нарушении «масочного режима»

Больше всего нарушителей выявлено в магазинах и супермаркетах.

Тульские полицейские продолжают рейды по выявлению нарушителей «масочного режима» и напоминают жителям региона о важности соблюдения требований и рекомендаций по профилактике распространения коронавируса.

С 24 по 30 января полицейскими составлены 700 административных протоколов по ст. 20.6.1 КоАП РФ в отношении «безмасочников». Больше 450 нарушений зафиксировано в магазинах и супермаркетах, 106 – на остановочных павильонах, 10 – в общественном транспорте,  118 – в различных зданиях и объектах.

Сюжет: Коронавирус
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