За неделю 700 жителей Тульской области попались на нарушении «масочного режима»

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Больше всего нарушителей выявлено в магазинах и супермаркетах.

Тульские полицейские продолжают рейды по выявлению нарушителей «масочного режима» и напоминают жителям региона о важности соблюдения требований и рекомендаций по профилактике распространения коронавируса.

С 24 по 30 января полицейскими составлены 700 административных протоколов по ст. 20.6.1 КоАП РФ в отношении «безмасочников». Больше 450 нарушений зафиксировано в магазинах и супермаркетах, 106 – на остановочных павильонах, 10 – в общественном транспорте, 118 – в различных зданиях и объектах.