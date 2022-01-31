В Ясногорском районе нашли незаконный котлован
Владельцу земельного участка выписан штраф на сумму 40 тысяч рублей.
Сотрудники Россельхознадзора выявили нарушение естественного рельефа на площади 865 квадратных метров. Оно обнаружено на земельном участке общей площадью почти в 32 га, расположенного в Ясногорском районе.
В ходе проверки выяснилось, что владелец участка не выполняет мероприятия по улучшению, защите земель и предотвращению процессов, ухудшающих состояние почвы.
На участке вырыт большой котлован глубиной 6 метров, снят плодородный слой почвы. Как пишет пресс-служба ведомства, остаток участка зарос сорняками и кустарниками, «имеется закочкаренность».
Признаков ведения сельскохозяйственной деятельности не наблюдается, следов механической обработки почвы, сенокоса и выпаса скота – тоже. Владелец привлечен к административной ответственности, ему назначен штраф на 40 тысяч рублей. Кроме того, он обязан устранить все нарушения.