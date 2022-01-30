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«Замкнет проводку и будет, как в Шатске!»: Жительница Донского пожаловалась на протечку крыши

«Замкнет проводку и будет, как в Шатске!»: Жительница Донского пожаловалась на протечку крыши

По словам женщины, в ЖКО ей посоветовали «ставить тазик и ждать весны».

В редакцию Myslo обратилась жительница микрорайона Северо-Задонск города Донской. Елена живет в доме №21 по ул. Строителей, говорит, что в ее квартире протекает крыша, но коммунальщики не спешат устранять протечку. 

- Проблема началась еще 19 января. Вода течет из-под люстры в детской. Плитка на потолке начинает желтеть, как и сам провод с лампочкой. Дети дома бывают одни, не дай Бог что случится! 

При обращении в ЖКО посоветовали ставить тазик и ждать весны, чтобы начать хоть что-то делать. Сейчас могут почистить снег на крыше. Но снег идет периодически, а течь не перестает. Что мне делать в этой ситуации? Ждать, пока замкнет проводку, и сгорит всё, как в Шатске?

Я понимаю, что ремонт кровли проводить никто не будет до лета. А мне и не надо. Положили бы хоть что-то чтобы не текло, а летом бы отремонтировали.

Елена надеется, что с помощью Myslo привлечет внимание властей к этой проблеме.

 

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