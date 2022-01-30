Сотрудники ГИБДД проведут в Туле рейд «Пешеход»
Основная задача — профилактика ДТП.
В Туле с 27 января стартовал рейд ГИБДД «Пешеход». Цель профилактического мероприятия — пресечение нарушений как со стороны водителей, не пропускающих пеших участников движения, так и со стороны пешеходов, пренебрегающих ПДД.
Рейд продлится до 9 февраля.
Сотрудники Госавтоинспекции напоминают пешеходам, что переходить дорогу можно только в установленных местах. Не отвлекайтесь на телефонные разговоры и обозначайте себя на дороге световозвращающими элементами.
Также инспекторы призывают водителей быть внимательными к пешим участникам дорожного движения, особенно при неблагоприятных погодных условиях и в темное время суток.
- Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: 32−95−07 или 32−95−54.
- Телефон дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32−32−53 или 32−32−54.
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