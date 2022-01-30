Сотрудники ГИБДД проведут в Туле рейд «Пешеход»

В Туле с 27 января стартовал рейд ГИБДД «Пешеход». Цель профилактического мероприятия — пресечение нарушений как со стороны водителей, не пропускающих пеших участников движения, так и со стороны пешеходов, пренебрегающих ПДД.

Рейд продлится до 9 февраля.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают пешеходам, что переходить дорогу можно только в установленных местах. Не отвлекайтесь на телефонные разговоры и обозначайте себя на дороге световозвращающими элементами.

Также инспекторы призывают водителей быть внимательными к пешим участникам дорожного движения, особенно при неблагоприятных погодных условиях и в темное время суток.