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Щекинская УК о текущей крыше: «Мы знаем о проблеме, но альпинистов не хватает на все дома»

Щекинская УК о текущей крыше: «Мы знаем о проблеме, но альпинистов не хватает на все дома»

Дом оброс огромными сосульками, которые почти закрыли вид из окна верхнего этажа.

Крыша дома № 12-а на ул. Химиков в пос. Первомайском начала течь еще в понедельник, 24 января. Жительница квартиры № 47, в которой с потолка закапала вода, обратилась в УК. Но там ей сказали, что заявок много, придется ждать.

На четвертый день ожидания женщина обратилась в редакцию Myslo с просьбой привлечь внимание к проблеме.

— Я боюсь, что от мороза разорвет стеклопакет. Течет и с потолка, и над окном. Целыми днями с тазиками и ведрами — так жить просто невозможно! Чуть не уследишь — затопишь соседей, — говорит жительница дома. — Сколько еще надо ждать уборку снега с крыши?

Галерея
Щекинская УК: «Мы знаем о проблеме, но альпинистов реально не хватает на все дома», Фото: 1
Щекинская УК: «Мы знаем о проблеме, но альпинистов реально не хватает на все дома», Фото: 2
Щекинская УК: «Мы знаем о проблеме, но альпинистов реально не хватает на все дома», Фото: 3

В УК «Крепость», управляющей домом, пояснили, что знают о проблеме и действительно поставили дом в очередь на уборку снега:

— Сегодня все имеющиеся бригады в регионе задействованы. Мы, кроме своих бригад, привлекаем к работам две из Тулы и одну из Щекино. Мы бы наняли еще, но просто больше свободных бригад нет, — пояснил по телефону представитель УК. — Мы сегодня будем работать на крыше дома № 12-а, после чего будем ее ремонтировать. Ущерб от протечки собственнице квартиры мы тоже возместим.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 12:10 0
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